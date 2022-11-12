لقطات من حفل زفاف تيفاني ترامب.. كيف ظهر رئيس أمريكا السابق ونجلته؟

محمد اسماعيل - القاهرة - خطف الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، الأنظار خلال حفل زفاف تيفاني نجلته وذلك في منتجع والدها في "Mar-a-Lago" بفلوريدا في الولايات المتحدة.

ووفقا لما جاء في صحيفة ديلي ميل البريطانية، ظهر الرئيس الأمريكي السابق، مرتديًا قميصًا أبيض وبدلة زرقاء، في الحفلة حيث كان يحيي الضيوف ويقف مع زوجته ميلانيا التي كانت ترتدي فستانًا أصفر رائعًا، وزوجته السابقة مارلا مابلز، والدة العروس التي كانت ترتدي زيًا باللون الفيروزي.

كما ظهر ترامب أيضًا مع تيفاني، التي كانت ترتدي فستانًا أبيضًا مذهلاً قبل الزفاف إلى جانب العريس مايكل بولس، 25 عامًا، الذي كان يرتدي بدلة رمادية مقلمة مع ربطة عنق وردية.

وتزامن الحفل مع تقارير عن أمطار كثيفة نتيجة إعصار نيكول قد تفسد الأجواء، لكن عائلتي ترامب وبولس قررتا الاستفادة بسرعة من الطقس المشمس من أجل بروفة الزفاف.

وكان من المقرر أن يصل ما لا يقل عن 500 ضيف من جميع أنحاء العالم إلى فلوريدا لحضور حفل الزفاف، لكن العاصفة تسببت بإغلاق مطار بالم بيتش الدولي في فلوريدا اعتبارا من يوم الأربعاء، مع إلغاء جميع الرحلات الجوية.

وظهرت في الصور ابنة ترامب الكبرى إيفانكا (41 عاما) ، وزوجها جاريد، وابنه إريك (38 عاما)، بالإضافة إلى زوجته لارا، وجد العروس ستانلي إدوارد مابلز، ووالدا العريس مسعد وسارة بولس.

وسيتبادل الزوجان السعيدان عهود الزواج في منزل والد العروس على الواجهة البحرية في الساعة 4 مساءً يوم السبت أمام أقربائهما وأصدقائهما.

قال أحد المقربين من العروس: "لطالما أرادت تيفاني ومايكل أن يكون هذا حفل زفاف حميميًا يتشاركانه مع عائلاتهما وأصدقائهما."

من هي تيفاني ترامب؟

ولدت في ويست بالم بيتش، فلوريدا، في أكتوبر عام 1993.

تكبر خطيبها بنحو 4 أعوام.

ابنة رئيس الولايات المتحدة الأمريكية السابق دونالد ترامب

هي الإبنة الوحيدة لدونالد ترامب من زوجته السابقة مارلا مابلز.

تلقت تعليمها في مدرسة فيوبوينت في كالاباساس، كاليفورنيا.

في عام 2016 تخرجت من جامعة بنسلفانيا، حيث تخصصت في تخصص يجمع بين علم الاجتماع والدراسات الحضرية.

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