فيديو صادم.. خروج تمساح ضخم من معدة ثعبان - كيف حدث ذلك؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أسماء مرسي

عُثر عمال الحديقة الوطنية في إيفرجليدز على تمساح كامل داخل ثعبان بورمي في فلوريدا، الولايات المتحدة الأمريكية، كما شٌوهد في مقطع فيديو صادم متداول على الإنترنت.

ووفقًا لموقع "ndtv"، قُبض على الثعبان الضخم الذي يبلغ طوله 18 قدمًا، أي ما يعادل (6 م)، وقتلوه العمال برحمة.

ثم أخذوه بشكل غير عادي لتشريح الجثة، ووجدوا تمساحًا كبيراً طوله 5 أقدام، أي ما يعادل (2 م) في معدته.

وأثناء الفحص الجراحي، اندهش المحققون من اكتشاف التورم الكبير في جسده وهو تمساح ضخم متوفى.

وقد شاركت عالمة الجيولوجيا التي تُدعي "روزي مور" اللقطات المروعة للاكتشاف على صفحتها الشخصية بموقع "إنستجرام"، وحصد الفيديو على أكثر من 10 ملايين مشاهدة.

في المقطع، يمكنك رؤية العلماء وهم يزيلون التمساح بالكامل من معدته.

وقالت عالمة الجيولوجيا الأمريكية: "إن الثعابين البورمية مطلوبة للقتل الرحيم في فلوريدا، نظرًا للبيئة شبه الاستوائية لجنوب فلوريدا".

وتابعت: "نجحت هذه الثعابين في غزو المناطق الحساسة بيئيًا مثل متنزه إيفرجليدز الوطني، وهذا يشكل تهديدًا لمجموعة متنوعة من الحياة البرية".

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