وزير القوى العاملة السابق يحتفل بخطوبة نجله «محمد» على رهف صبري الشامي

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

احتفل محمد سعفان، وزير القوى العاملة السابق، بخطبة نجله محمد على الآنسة رهف صبري الشامي، في حفل حضره لفيف من الوزراء السابقين والشخصيات العامة، وأعضاء مجلس الشيوخ، وذلك بأحد الفنادق.

حفل خطوبة ابن وزير القوى العاملة السابق

وتفاعل العروسان على أنغام الـ«دي جي» وأغنية الفنانة شادية «يا دبلة الخطوبة»، بالإضافة لأغاني عمرو دياب، وسط فرحة العروسين وأسرتيهما والأهل والأصدقاء.

وحضر حفل الخطوبة السفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الهجرة السابقة، والدكتور محمد عبدالعاطي، وزير الموارد المائية والري الأسبق، وعدد من رجال الدولة، وأعضاء مجلس الشيوخ، والقيادات النقابية، وعدد من العاملين بوزارة القوى العاملة.

وحرص ضيوف حفل الخطوبة على التقاط الصور التذكارية مع العروسين والوزير وزوجته، وبعض الضيوف ممن حضروا الحفل.