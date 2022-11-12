طريقة عمل كيك الطحينة والسمسم.. «مغذي ومفيد لأولادك»

القاهرة - سمر حسين - مطبخ

دائما ما تسعى كل أم لإسعاد أسرتها بكل الوسائل الممكنة، ومن بينها تحضير الأطعمة والحلوى المختلفة، مثل الكيك والذي يعد مفيدا للأطفال بشكل كبير، خاصة عند إضافة الطحينة والسمسم لها، فتكون أكثر تغذية وإشباعًا، لذلك نقدم لكِ خلال السطور التالية طريقة عمل كيك الطحينة والسمسم على خُطى الشيف نجلاء الشرشابي.

طريقة عمل كيك الطحينة والسمسم

- المقادير:

- كوبان دقيق

- 4 بيضات

- نصف كوب ماء

- نصف كوب زيت

- كوب سكر

- نصف كوب لبن

- بيكينج باودر

- 3 ملاعق فانيليا

- ربع ملعقة ملح

- ثلاثة أرباع كوب طحينة

- ملعقة خل كبيرة

- سمسم

- سكر بودرة لتزيين الوجه

طريقة تحضير كيك الطحينة والسمسم

- ضعي البيض ونصف كوب الماء والزيت واللبن والسكر والفانيليا في وعاء واخلطي المكونات جيدًا.

- ضيفي الدقيق والبيكينج باودر ورشة الملح وملعقة الخل واستمري في التقليب.

- استمري في العجن حتى تخلطي المكونات جيدًا لتحصلي على قوام سميك.

- ضعي عجينة الكيك في قالب رفيع أو صينية كبيرة.

- ادهني الصينية بالزبدة وضعي السمسم وافرديه في الصينية.

- ضيفي خليط الكيك وضعي الصينية في الفرن على درجة حرارة 180 درجة.

- اخرجي الكيكة من الفرن ورشي على الوجه سكر بودرة.

- طريقة عمل أخرى لكيك الطحينة

- المقادير:

- 3 بيضات

- كوب سكر

- ملعقة فانيليا

- نصف كوب زيت

- ربع كوب طحينة سمسم

- لبن

- بيكينج باودر

- كاكاو خام

- ملح

طريقة التحضير:

- ضيفي الفانيليا مع اللبن والسكر وقلبي جيدًا.

- ضيفي الزيت والطحينة واستمري في التقليب.

- ضيفي البيكينج باودر والكربونات والملح واستمري في خلط المكونات.

- اقسمي الخليط على نصفين وضعي على نصف منهم الكاكاو.

- ضعي الخليط في صينية مدهونة بالزبدة.

- رشي السمسم على الخليط قبل الدخول في الفرن.

- ضعي العجين في الفرن على درجة حرارة 180 لمدة 40 دقيقة.

- زيني وجه الكيك بمزيد من الطحينة والسكر البودر.

طريقة عمل كيك الطحينة والتمر

المقادير:

- كوب ونصف سكر

- كوب زيت

- كوب حليب

- ثلاثة أكواب دقيق

- كيس بيكينج بودر

- نصف كوب طحينة

- ملعقة فانيليا

- نصف كوب من التمر

- جوز هند مفروم

طريقة عمل صوص الطحينة بالتمر

- المقادير:

- ملعقتان طحينة كبيرة

- 3 ملاعق كبيرة تمر

- ملعقة كبيرة حليب

طريقة تحضير الكيك

- ضعي البيض في وعاء وضيفي السكر تدريجيًا واستمري في التقليب حتى يتحول لونه إلى اللون الأبيض.

- ضيفي الزيت والحليب والدقيق والبيكنج باودر والفانيليا إلى الخليط.

- افصلي كوبًا من الخليط في وعاء منفصل.

-ضيفي إليه الطحينة وجوز الهند والتمر واستمري في التقليب.

-اخلطي خليط الطحينة مع الخليط العادي.

- ضعي الخليط في الفرن على درجة حرارة 40 درجة.

- حضري الصوص بخلط الطحينة والحليب في وعاء للحصول على قوام سائل، وضيفي إليه التمر وانقلي الكيك المبرد إلى الطبق الذي ستقدمينه وضعي عليه الطحينة.