قبل انطلاق مهرجان القاهرة.. إطلالات لا تُنسى على مدار السنين السابقة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أسماء مرسي

حرصت نجمات الفن على الظهور بأفضل الإطلالات خلال حضورهن فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي في دوراته السابقة، بداية من الافتتاح إلى الختام.

وفي التقرير، نستعرض لكم أبرز الإطلالات التي لا تنسى في مهرجان القاهرة السينمائي في الدورات السابقة.

- أروي جودة:

ظهرت الفنانة أروى جودة، بإطلالة ملكية في حفل الافتتاح لعام 2020، إذ تميّز الفستان بالرقي والأناقة، وكان مناسبا لجسمها من حيث طول الرقبة وعرض الأكتاف وشكل الظهر من الخلف، بالإضافة إلى أن تصفيفة الشعر والمجوهرات والمكياج كانت مناسبة وملائمة للغاية.

- درة :

إطلالة الفنانة درة في مهرجان القاهرة السينمائي لعام 2019 تعد من الإطلالات الأجمل التي لا تنسى، إذ ارتدت فستانًا بقصة الأميرات، باللون الأسود، دون أكمام، وتميز الموديل بفتحة صدر على شكل حرف "V"، وقصة ضيقة من الأعلى مزينة بالحبيبات البراقة، وجاء من الأسفل بقصة التنورة الواسعة المزينة بالنقوش والطيات الواسعة.

- هنا الزاهد:

أثارت الفنانة هنا الزاهد الجدل بإطلالتها الجذابة أثناء حضورها ثاني أيام المهرجان عام 2019، بفستان ناعم باللون الأسود، بقصة " One Shoulder"، وقماش المخمل والدانتيل، وتميز بفتحة جانبية طويلة.

- عبير صبري:

أثارت إطلالة الفنانة عبير صبري الجدل في مهرجان القاهرة السينمائي في دورته السابقة، فارتدت توب روز من الساتان بقصة one shoulder، مع بنطلون واسع من الشيفون المطرز، جاءت الإطلالة غير مناسبة للون بشرتها ولطبيعة الحدث أو لظهورها على الريد كاربت.

- ريا أبي راشد:

كما تألقت الإعلامية ريا أبي راشد أيضا في اليوم الثامن لعام 2020، بإطلالة كأميرات ديزني، حيث ظهرت بفستان أصفر من قماش الأورجنزا المنقط بتوقيع مرمر حليم، وقصة الفستان هي (pencil Dress)، بالإضافة إلى أن القصة مناسبة جدا لها ويبرز قوامها الممشوق، وتميز بأنه مزودا بأكمام، والمكياج والشعر كانوا غاية البساطة.

- مني زكي:

استطاعت الفنانة منى زكي خطف الأنظار بإطلالتها المميزة، إذا ارتدت فستان ناعم باللون "of white"، تميز بفتحة صدر جريئة على شكل حرف "V"، وأكمام قصيرة مزينة بالكشاكش، وتميز الموديل بقصة التنورة متعددة الطيات، وفاتحة جانبية طويلة، واعتمدت إكسسوارات ماسية مكونة من عقد طويل، وسوار ناعم، واختارت كلاتش ميتاليك مع مكياج هادئ بالألوان الترابية، وتصفيفة الشعر المنسدل للخلف.

- ياسمين صبري:

وأطلت الفنانة ياسمين صبري خلال فعاليات حفل افتتاح عام 2020، بفستان باللون الأسود، وتميّز الفستان بقصة الكب، وتزيّن بالتطريزات عند الصدر، وبالنقوشات من الأسفل، أما مكياجها فكان قويًا، فضلا عن أنها زيّنت إطلالتها بإكسسوارات مكونة من خاتم وأسورة وكوليه، وتركت شعرها منسدلا.

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