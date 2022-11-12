طرد 3 بريطانيين من فرنسا بسبب فيلم إباحي.. ما القصة؟

محمد اسماعيل - القاهرة - في واقعة غريبة قام ثلاث أشخاص بتصوير مشاهد جنسية في سيارة أجرة معتمة، ولحسن الحظ تم القبض عليهم.

وقام المارة بإبلاغ الشرطة التي أنهت تصوير الفيلم بين الممثل أندي لي، وعارضتي الأزياء ديزي إيف لين، ولاسي أمور، وفقا لما جاء في صحيفة thesun البريطانية.

وقال الثلاثي لصحيفة ذا صن: "كانت هدفنا قيادة سيارة أجرة في لندن وتصوير فيلم إباحي، وصلنا إلى برج إيفل، وبدأنا في التقاط الصور وعمل أجزاء صغيرة، مكثنا هناك لمدة ساعة تقريبًا، التقطنا بعض الصور أولاً ثم ركبنا السيارة ".

وشارك العارضتان لقطات بذيئة في باريس مع أندي، وهو يرتدي قبعة ويلعب دور سائق أجرة، حيث يسأل الفتيات: "أين تريدوا أن تذهبوا؟"

أجاب ديزي، 29 عامًا، من تشيستر ، ولاسي، 23 عامًا، من ويلز: "برج إيفل من فضلك"، لكن كان عليهم المغادرة بعد فترة وجيزة، بعد معرفة الشرطة.

وقال أندي، 34 سنة: "السيارة بها نوافذ مظللة لكن امرأة مرت بجانبنا رأتنا، ثم توقفت سيارة شرطة لا تحمل أية علامات، أعتقد أنهم كانوا يراقبوننا، في النهاية، طرق شرطي على النافذة وقال لنا أن نرتدي ملابسنا، ثم عاد وجلس في سيارته، وعندما ارتدت الفتيات ملابسهن، كنا نعلم أننا كنا مخطئين لكن مسؤولي الشرطة كانوا غاضبين للغاية، ونزعوا الكاميرا عني وطلبوا مني الخروج."

وأضاف أندي: "كان الأمر جنونيًا، بدأ الفرنسيون بالصياح علينا، لن نفهم الكثير منهم، لقد جعلوني أحذف كل شيء من الكاميرا، قالوا لنا أن نذهب إلى المنزل، سافرنا إلى هناك من ستيفنيج لمدة ثماني ساعات، لن نصور هنا مرة أخرى، سنعود إلى المنزل ونصور هناك".

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