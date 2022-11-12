بعد نصف ساعة من تناولهما.. مشروبان يرفعان ضغط الدم بشكل حاد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- آلاء نبيل

ربطت الأبحاث بين مشروبين شائعين وحدوث زيادة حادة في ضغط الدم، وتحديدًا بعد مرور 30 دقيقة من تناولهما.

يعتبر ارتفاع ضغط الدم أحد العوامل التي تهدد حياة بعض الأشخاص، لأنها تصيبك بالسكتات الدماغية والنوبات القلبية، وذلك لأنه يجعل قلبك يعمل بجهد أكبر لضخ الدم في جميع أنحاء الجسم، ما يمكن أن يؤدي إلى زيادة خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية بمرور الوقت، ولذا من الضروري اتباع نظام غذائي صحي للوقاية من ارتفاعه، وذلك وفقًا لما ذكره موقع express.

يميل العديد من الأشخاص إلى تناول الشاي بمختلف أنواعه، ومن أشهرهم الشاي الأسود، والأخضر، وبالرغم من فوائده المتعددة، ومنها قوته المهدئة وطعمه اللطيف، فقد تم ربط الشاي بانخفاض مخاطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية في الدراسات الوبائية.

بناءً على هذا الافتراض، انطلق البحث المنشور في مجلة ارتفاع ضغط الدم، للتحقيق في تأثير المشروبات الساخنة على ضغط الدم، حيث أثبتت الدراسة أمر غير متوقع، أن هذين المشروبين الشائعين يؤديان إلى حدوث "ارتفاع حاد" في ضغط الدم.

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