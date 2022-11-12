من أين بدأت الجمعة السوداء؟.. وسر الانتشار في بلاد العالم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- روان شريف:

يترقب الناس من مختلف بلدان العالم حلول الجمعة السوداء، منتظرين الخصومات والعروض الهائلة على مختلف السلع والمنتجات، وتكثف المتاجر حملاتها الإعلانية والتي تروج فيها للخصومات على منتجاتها.

وبدأت الجمعة السوداء من الولايات المتحدة الأمريكية، فهي اليوم الذي يلي عيد الشكر الأمريكي، وعادة ما تكون في الجمعة الأخيرة من شهر نوفمبر، فتمثل بداية لموسم التسوق للمستهلكين في عيد الميلاد، لذلك تتسابق المحلات التجارية في عمل تخفيضات لجذب العملاء خلال موسم الشراء.

وامتدت الجمعة السوداء فيما بعد من يوم واحد إلى 4 أيام، وأحيانا يبدأ الجمعة وينتهي بنهاية الأسبوع، وتضاعف الخصومات يوم بعد الآخر، فمثلا في اليوم الأول يبدأ بخصومات تصل لـ 50%، والثاني خصم 50% وأحصل على القطعة الأخرى مجانا، وأحيانا تكتفي بعض المتاجر بعروض تتمثل في شراء قطعة والحصول على الأخرى بنصف الثمن أو بالمجان.

البلاك فراي داي وتحوله للجمعة البيضاء

انتقلت الجمعة السوداء إلى المملكة المتحدة واستراليا ومنها إلى باقي أنحاء العالم، حتى وصلت إلى الوطن العربي في عام 2014، ولكن تحول اسمها من الجمعة السوداء إلى البيضاء، فيوم الجمعة كان بمثابة عيد بالنسبة للبلدان العربية، فرفضوا تسميته بالجمعة السوداء.

موعد بدء الجمعة البيضاء

وتبدأ الجمعة البيضاء في الوطن العربي، في الأسبوع الأخير من شهر نوفمبر، وأحيانا تبدأ بعض المتاجر بالإعلان عن خصوماتها من منتصف شهر نوفمبر، لتسبق المتاخر الأخرى، اعتقادا منها بأنها ستحقق مكاسب أكثر بهذه الطريقة.

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