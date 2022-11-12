"شربوا خمور وسكروا".. فشل سكان قرية بالهند في إيقاظ 24 فيلا من نومهم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- روان شريف:

تلقت إدارة الغابات بالهند، بلاغا، عن وجود 24 فيلا من فصيلة الجمبو، في حالة سكر تامة، وفشل سكان القرية في إيقاظهم، وذلك وفقا لما جاء بموقع "انديا تو داي".

رأى سكان قرية بالهند، يعيشون بالقرب من غابة شيليبادا للكاجو في منطقة كيونجار، أن 24 فيلا في حالة سكر تامة، ويغرقون في النوم بشكل قوي، وكانوا ينامون بالقرب من مكان حفظ زهور الماهو في الماء بأواني كبيرة للتخمير.

وقال أحد سكان القرية الهندية، إنهم ذهبوا إلى الغابة في حوالي 6 صباحا لإعداد الماهو الذي تركوه لكي يتخمر، فوجدوا أن جميع الأواني محطمة والمياه المخمرة مفقودة، ومن ثم نظروا إلى جانب الأواني وجدوا 24 فيلا غارقون في النوم، وحاولوا إيقاظهم لم يتمكنوا.

وأضاف أحد سكان المدينة، أنهم بعدما حاولوا عدة مرات إيقاظ الأفيال وفشلوا، قرروا إبلاغ إدارة الغابات، وحضروا فورا، وبدأوا في قرع الطبول الضخمة حتى استيقظت جميع الأفيال.

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