3 خطوات تساعد طفلك على حب البيئة ورعايتها.. «مش هتحتاج مجهود»

القاهرة - سمر حسين - ماما

مساعدة الأطفال على الاستفادة من الطبيعة والحفاظ عليها ليس أمرًا مهمًا لكوكب الأرض فقط، بل أنه يساهم في تكوين العديد من الآثار النفسية الإيجابية للطفل، وحمايته من الشعور بالاكتئاب أو غيره من الضغوط النفسية، وذلك لأن التواجد بين الطبيعة وإدراك كيفية رعايتها أمر يشعر الشخص بالراحة النفسية الكبيرة.

ونقلًا عن موقع theschoolrun العالمي، هناك مجموعة من الخطوات التي تزرع في طفلك حب البيئة وكذلك الحفاظ عليها مع سنوات عمره الأولى، والتي نستعرض أبرزها في السطور التالية.

الخروج في الهواء الطلق

من المهم أن تعوّدي طفلك على الخروج في الهواء الطلق بقدر الإمكان خلال اليوم، وكذلك التمتع بأجواء الطبيعة والتأمل بها، وذلك لزيادة توعيته تجاهها، ومن الممكن أن تساعديه على ممارسة الرياضة التي يحب في الأجواء الخارجية أيضًا، مثل لعب الكرة أو الركض أو ركوب الدراجات وغيرها.

تعلم إعادة التدوير

يجب على الجميع بذل قصارى جهده للتعود على إعادة التدوير قدر الإمكان، ومن الجيد أن يعتاد طفلك على هذا الأمر منذ سن مبكرة، فعلى سبيل المثال اطلبي منه مساعدتك في إعادة تدوير القمامة المنزلية.

جولة في الأسواق التجارية

من الضروري أيضًا أن تصطحبي طفلك معك عند شراء المنتجات المنزلية، كي يتعرف على كيفية التركيز على الأشياء المهمة عند عملية الشراء، وكذلك كيفية اختيار ما هو ليس مضرا بصحته أو بالبيئة، مثل التركيز على شراء الفواكه والخضروات، والابتعاد عن المواد المعلبة.