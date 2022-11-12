أعراض وأسباب تدلي جفن العين.. يؤثر على الرؤية ويؤدي للجفاف

القاهرة - سمر حسين - صحة

سقوط الجفن أو تدلي الجفن العلوي لإحدى العينين أو كلتيهما هو حالة يعاني منها البعض منذ الولادة أو تبدأ من مشكلة صغيرة في العين، وإذا لم يتم علاجها سريعا تكون بوابة لمرض أكبر يتم التعامل معه بصعوبة، وفي الأغلب يحدث ذلك بسبب ضعف العضلات.

محمد العسقلاني، استشاري طب وجراحة العيون، قال لـ«هن»، إن هذه الحالة تحدث بسبب مشكلة في عضلات رفع الجفن التي تسمى بالعضلات الرافعة.

أسباب سقوط الجفن

وأضاف «العسقلاني» لـ«هن»، أن سقوط الجفن يسببه العديد من الأشياء مثل:

- ضعف في عضلة العين.

- ضعف في العصب المغذي لعضلة العين والجفن.

- إذا مرض المُصاب بالتدلي من قبل بالعصب الثالث.

- حدوث شلل جزئي في عضلة العين يسبب سقوط في الجفن.

- الضعف العام في عضلات الوجه.

- الأمراض العصبية التي تؤثر على عضلات العين أو أعصابها.

- التعرض للشمس لأوقات طويلة.

- أورام الجفن أو التورم.

- عطل في وظيفة العضلة الرافعة للجفن.

أعراض تدلي الجفون

وكشف استشاري جراحة العيون أعراض تدلي الجفون كالتالي:

- يتدلى جفن العين على العين نفسها.

- يحدث تأثير على الرؤية.

- عدم الرؤية بشكل معتدل.

- جفاف العينين.

- ظهور علامات الإرهاق على الوجه.

علاج تدلي الجفن على العين

وتابع أن علاج تدلي الجفن على العين أساسه العمليات الجراحية، خاصة أن هذا الأمر قد يسبب ضعف الرؤية، ويختلف العلاج حسب قوة عضلة العين، فيتم قياس عضلة الجفن المسئولة عن رفع الجفن عن العين، وإذا كانت قوية يتم شد العضلة أو ربط العضلة الرافعة للجفن، ما يُشد الجفن ويسمح بالرؤية الجيدة ويعطي منظرًا طبيعيًا للعين.

وأكد «العسقلاني» أنه يوجد بعض الحالات تكون فيها العضلة ضعيفة تمامًا، وفي الجراحة يتم شد عضلة الحاجب ما يسهل التحكم في عضلة الجفن، وهو ما يتم بطريقة تجميلية عن طريق الدخول من ثنية الجفن الأساسية أسفل الحاجب فتقوم عضلات الجبهة بعمل العضلة الرافعة.