من وحي ملكة جمال بريانكا تشوبرا.. سر العناية بالبشرة في الشتاء بملح البحر واللبن

القاهرة - سمر حسين - موضة وجمال

مع دخول فصل الشتاء، تتعرض العديد من الفتيات للجفاف في البشرة والشعر والجسم، ويلجأن للمواد الكيماوية والمستحضرات الجاهزة باهظة الثمن، بينما يفضل البعض الآخر الوصفات الطبيعية للعناية والعلاج.

وكانت بريانكا تشوبرا، الممثلة والمغنية الهندية، والفائزة في مسابقة ملكة جمال العالم لعام 2000، أوضحت أسرار جمالها من قبل خلال حديثها لمجلة فوغ.

مقشر ملح البحر للشفاه الجافة

مع موسم البرد يأتي الجلد الجاف المتشقق، تقول «تشوبرا» لمجلة فوج، إنها تنصح باستخدام ملح البحر والجلسرين النقي وماء الورد، فقط تقوم بخلطهم سويًا، وتدليك شفتيها بحركة دائؤية قبل مسحها.

وأكدت الفنانة الهندية أن النتيجة ستكون شفاه ممتلئة ووردية وأكثر نعومة، ناصحة بتكرار الأمر مرة واحدة في اليوم.

مقشر الحليب والكركرم للجسم

وحول مقشر الجسم الطبيعي، نصحت «بريانكا» في مقابلة بمقشر الحليب والكركرم، المصنوع من الحليب ودقيق الحمص ومسحوق اللوز والكركم وكريم الحليب وعصير الليمون وماء الورد.

وتتطلب وصفة بريانكا شوبرا لتقشير الجسم استخدام دقيق ممزوج بعصير الليمون واللبن وخشب الصندل والكركم وكذلك الحليب لتخفيف الخليط.

فقط اخلطي خذ الكمية المطلوبة من الدقيق، وأضيفي عصير الليمون واخلطه جيدًا لعمل عجينة.

ضيفي الزبادي وخشب الصندل والكركم إلى المزيج.

أضيفي الآن بعض الحليب لجعله مائيًا قليلاً ولكن ليس مائيًا جدًا.

ضعي المعجون على جسمك واتركيه يجف ثم اغسليه جيدًا.

من هي بريانكا تشوبرا؟

الجدير بالذكر أن بريانكا تشوبرا ممثلة ومغنية هندية، والفائزة في مسابقة ملكة جمال العالم لعام 2000، إذ اصبحت بريانكا واحدة من فنانات بوليوود الأعلى أجرًا، وواحدة من الشخصيات الأكثر شعبية في الهند.

وحصلت على العديد من الجوائز من بينهم جائزة الفيلم الوطني لأفضل ممثلة و جائزة فيلم فير في خمس فئات.