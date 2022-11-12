أطعمة تصبح خطرة عند تجميدها في «الفريزر».. بينها البيض والمقرمشات

القاهرة - سمر حسين - صحة

تتجه معظم السيدات مع دخول فصل الشتاء إلى تجميد الأطعمة وحفظها في مجمد الثلاجة أو الفريزر لضمان وجود أطعمة في البيت لفترة طويلة، ولكن يوجد بعض الأطعمة التي تكون أقل مذاقًا وأكثر خطورة إذا تم تجميدها في الفريزر.

قال محمد عفيفي استشاري التغذية لـ«هن» إن بعض الأطعمة لا يجب وضعها في الفريزر فلا يمكن الحفاظ على جميع المواد الغذائية في درجة حرارة عالية، لأن تركيباها الكيميائي يتغير وبعد التجمد تفقد الفيتامينات ومضادات الأكسدة المفيدة للجسم التي فيها، بالإضافة إلى أن تصبح بعض الأغذية غير صالحة للاستهلاك.

أطعمة تصبح خطرة عند تجميدها

وأضاف «عفيفي» لـ«هن» إن بعض هذه الأطعمة هي كالتالي:

- البيض:

لأن الزلال أو البياض السائل في البيضة سيتمدد بدرجة كبيرة مما يؤدي إلى كسرها، وذلك يزيد من البكتيريا بالداخل.

- منتجات الألبان:

تخزينه في الفريزر يجعله متكتلًا وغير صالح للشرب، لذا من الأفضل تركه في الثلاجة ليذوب ببطء لمدة يوم كامل قبل استخدامه.

- التوابل:

بعض التوابل مثل الكاري والفلفل ستكون خطرة إذا تم تجميدها وستنفصل المكونات ولن تكون فاتحة للشهية.

- القهوة:

ستلتقط حبوب البن أو البن المطحون رائحة الفريزر، وبالتالي يتغير مذاقها وقوامها.

وبحسب موقع «delish» العالمي الخاص بأنواع الطعام.إن بعض الأطعمة تصبح خطرة إذا تم تجميدها مثل:

- البطاطس المقلية:

سيجعل وضعها في الفريزر من الصعب إعادة تسخينه وسيصبح المقرمش من الخارج رطبًا.

- المقليات المقرمشة:

لأن رطوبة التجميد ستجعل الفراخ أو الشيء المقلي لين وسيء.

- الجبن:

سوف تنفصل الجبنة إذا تم تجميدها وإذابتها سيؤدي هذا إلى تغيير النسيج لذلك ننصح بالاحتفاظ بها في الثلاجة بدلاً من الفريزر.

- الأرز:

‏درجة حرارة الفريزر مع الأرز صعبة للغاية لدرجة إذا لم يتم تخزينه بشكل صحيح سوف يؤذي المعدة لذلك فإن تجميده يصبح أمر غير وارد.

- الفطائر المعدة مسبقًا:

لأن الفطائر إذا تم إعادة تسخينها بعد تبريدها في الفريزر تسبب البيكتيريا.

- خضراوات لا يجب تجميدها:

- الخضراوات الورقية:

لا ينصح بتجميد الخضروات الورقية على حالها مثل أوراق الملوخية لأن ذلك يسبب فقدان الفيتامينات ومضادات الأكسدة.

- الكرفس:

أكثر أنواع الخضار رطوبة، لذلك لابد أن لا تنتمي إلى أي مكان بالقرب من الفريزر.

- الأفوكادو:

لا تفكري في وضعه في الفريزر لأنه سيفقد قوامه الأصلي تمامًا، إلا إذا كنتِ تريدي استخدامه في العصير.

- الخيار:

عند تجميد الخيار يصبح رخوًا ولينًا، لذا من الأفضل بقاؤه خارج الفريزر.