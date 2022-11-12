الامارات | أدباء: قراءة كلاسيكيات الأدب ضرورية لفهم المستقبل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - اتفق الكاتب والروائي محمد توفيق، والأديب الإيطالي دومينيكو سكاربا، على أهمية ودور كلاسيكيات الأدب في فهم المستقبل والتحدث عنه، مؤكدَيْن خلال جلسة «قراءة الكلاسيكيات» أقيمت ضمن فعاليات «معرض الشارقة الدولي للكتاب»، أن اللغة الكلاسيكية ليست صعبة بالصورة التي يتخيلها البعض، بل قابلة للفهم بصورة تعدت الحدود ووصلت إلى العالمية.

وقال الكاتب والروائي محمد توفيق، إن العمل الأدبي الكلاسيكي هو العمل الذي بقي عبر سنوات طويلة، لذلك لا نجد أعمالاً كلاسيكية رديئة، حيث ظل معنا حتى الآن الأعمال الممتازة؛ فالأدب الكلاسيكي أدب يستجيب لرغبة الإنسان في الحكمة.

وأوضح أن أدب الكلاسيكي يحمل ثقلاً إنسانياً، ويمكن أن ننظر إلى الكلاسيكية من نظرة أخرى؛ فعلى سبيل المثال في طفولتي بالقاهرة كان والدي يأخذني إلى مكان في وسط القاهرة لبيع الكتب المستعملة وكان يحوي كتباً ممتازة لكنها تباع بأسعار زهيدة جداً.

وتابع: حينما يقول البعض إن اللغة العربية هي لغة صعبة في كلاسيكياتها، أرد عليهم قائلاً: اقرأوا لأبوحيان التوحيدي وابن خلدون، فقد كانت لغتهما بسيطة وبليغة وكأنها كُتبت بالأمس.

وقال توفيق: إن العرب أسهموا في مسيرة الحضارة البشرية من أكثر من زاوية وفي أكثر من عصر وهذا شيء مهم لكنه ليس كافياً؛ فالمهم أن ندرك أن العالم يتشكل بشكل جديد اليوم ويجب علينا أن نسهم في ذلك أيضاً، مؤكداً أن أخطر ما نواجهه اليوم هو التقوقع؛ فالماضي هو أساس للحاضر وبناء المستقبل.

وقال الأديب الإيطالي دومينيكو سكاربا، إن الكُتّاب في القرن الماضي كانوا ذوي تأثيرٍ كبير، ولذلك لا نعرف لماذا تحرك هؤلاء الكتاب وانتقلوا من على أرفف المكتبات، على الرغم من أنهم يتكلمون بطريقة مختلفة عن كُتّاب اليوم.