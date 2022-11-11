أضرار حقنة البرد.. أمراض خطيرة تسببها الخلطة السحرية منها هشاشة العظام

القاهرة - سمر حسين - صحة

مع انخفاض درجات الحرارة وتقلبات الجو، تبحث الأمهات عن أضرار حقنة البرد، بالتوازي مع استقبال فصل الشتاء، إذ يصاب الكثير من الأشخاص، وخاصة الأطفال بنزلات البرد، والأمراض الفيروسية التنفسية المختلفة، ليلجأ بعض الأهالي بإعطائها للأطفال، دون البحث عن أضرارها.

أضرار حقنة البرد

وكانت وزارة الصحة والسكان، أوضحت من قبل أضرار حقنة البرد، خلال منشور لها، عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، مُحذرة المواطنين من اتخاذها عند التعرض لنزلات البرد.

وأوضحت وزارة الصحة والسكان المصرية، عبر منشورها على موقع «فيس بوك»، إلى أن حقنة البرد، أو ما يطلق عليها الخلطة السحرية لعلاج البرد، يستخدمها عدد كبير من المواطنين، عند الشعور بأعراض البرد حتى دون وصف الطبيب، مؤكدة أن المضاد الحيوي لا يساعد على علاج نزلات البرد، كونها عدوى فيروسية، إنما يستخدم لعلاج العدوى البكتيرية.

مكونات حقنة البرد

وأشارت وزارة الصحة إلى أن حقنة البرد، مكونة من ثلاثة مكونات، هي: «مضاد حيوي، كورتيزون، مسكن للآلام».

الجسم يقاوم حقنة البرد والمضادات الحيوية على المدى البعيد

وحذرت وزارة الصحة، من الإفراط في استخدام المضادات الحيوية لعلاج نزلات البرد، إذ أن تكرار الأمر يجعل الجسم مقاوم لها على المدى البعيد كما أن الإفراط في تناولها يسبب قرحة في المعدة، واختلالا في وظائف الكلى.

وحذرت الوزارة من الاستخدام الزائد من مسكنات الآلام ومخفضات الحرارة، لتسببه في مشاكل صحية لمرضى الكبد والقلب والسكري والربو.

أضرار حقنة البرد

وكان موقع «مايو كلينك» الطبي، أكد أن الإفراط في تناول حقنة البرد، دون استشارة الطبيب يسبب العديد من المشكلات، خاصة أنها تحتوي على عنصر دوائي معين به جرعة كبيرة من الكورتيزون، ما يتسبب في رفع مستوى السكر في الدم، وارتفاع الضغط أيضًا، علاوة على حدوث آلام المعدة، ونقص البوتاسيوم، وهشاشة العظام.