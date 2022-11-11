يوم السناجل العالمي 2022 .. اعرف سبب اختيار الرقم 11 وكيف تحول لـ«شوبينج»

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

تصدر البحث عن يوم السناجل العالمي 2022، محركات البحث على موقع «جوجل» إذ يأتي اليوم 11-11 احتفالًا بالشباب العُزاب حول العالم، على عكس الاحتفالات بعيد الحُب العالمي، الذي يأتي في الـ14 من فبراير.

سبب الاحتفال بـ يوم السناجل العالمي

ويعود سبب الاحتفال بـ يوم السناجل العالمي، إلى دولة الصين، فكانت أول الدول التي احتفلت بهذا اليوم عام 1993، ومن ثم بدأت العديد من دول العالم الاحتفال بهذا اليوم.

ولم يتوقف الأمر على الاحتفال، إذ قررت العديد من الشركات الصينية، استقطاب الشباب والفتيات في هذا اليوم، لتقديم العديد من الخصومات الهائلة على المنتجات، وأصبح هذا اليوم أكبر يوم للتسوق في العالم، وفقًا لما ذكره موقع «xinhuanet».

سبب اختيار يوم 11-11 للاحتفال بـ يوم السناجل العالمي

ويأتي سبب اختيار 11 نوفمبر تحديدًا، لتكرار رقم 1، أربع مرات، (11/11)، إذ يشبه الرقم «العصا الناعمة» التي ترمز في الصين إلى معنى الأعزب، كما أن رمزية للرقم 1، فعندما تكتب 11 نوفمبر عدديًا «11.11» تحصل على أربعة آحاد، أو 4 عزاب، والتي أصبحت في حد ذاتها ترمز إلى مجموعة جماعية من العزاب، ذكورًا وإناثًا.

ما هي أكثر العلاقات الناجحة؟

وعلى الرغم من أن اليوم يختص بالعُزاب، إلا أن الكثير من الأشخاص دومًا ما يبحثون عن مواصفات بعينها حال التفكير بالارتباط، والتخلص من الوحدة.

وكانت خبيرة الأبراج عبير فؤاد، سردت خلال حديثها لـ«هُن» أكثر العلاقات الناجحة وفقًا لصفات الأبراج.

رجل برج الجدي مع امرأة الحوت

وأوضحت «عبير» أن رجل الجدي شخص متحفظ لا يتحدث عن مشاعره، بينما امرأة الحوت لديها بصيرة وتستطيع فهمه جيدا.

رجل برج الأسد وامرأة الجوزاء

وأشارت خبيرة الأبراج إلى العلاقة الناجحة بين رجل برج الأسد وامرأة الجوزاء، إذ لديها القدرة على احتوائه: «الجوزاء كأنها 10 ستات في بعض بتقدر تتنقل من شخصية لشخصية فبتشوف محتاج إيه وتعمله».

رجل برج الدلو وامرأة الميزان

واحدة من أكثر العلاقات نجاحا، فرجل برج الدلو يحب حريته جدا وعدم التحكم فيه، وفتاة الميزان شخصية تتفهم جدا حبه للحرية كونها لديها نفس المبادئ، وتحترم الحرية.