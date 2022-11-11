طريقة عمل الصبار للشعر.. وصفات استخدمتها رضوى الشربيني

القاهرة - سمر حسين - موضة وجمال

تبحث الكثير من الفتيات عن طريقة عمل الصبار للشعر، إذ يفضل الكثير منهن تحضير وتطبيق قناع الصبار الطبي لعلاج الشعر من الجذور وحتى الأطراف، خاصة إنه من المكونات المرطبة والمُغذية للشعر بشكل كبير، ويزود فروة رأسك بالأحماض الأمينية والفيتامينات والأحماض الدهنية والسكريات، كما أن الخصائص المضادة للميكروبات والالتهابات الموجودة فيه تقضي بالفعل على أي عدوى وتقلل من جفاف فروة الرأس.

طريقة عمل الصبار للشعر

وكانت الإعلامية رضوى الشربيني، عرضت من قبل ببرنامجها «هي وبس» على فضائية «سي بي سي» طريقة عمل الصبار للشعر، من خلال وصفتين طبيعيتين، يمكنك تحضيرهما بسهولة.

وصفة الصبار للشعر وزيت الزيتون

اخلطي فنجان زيت زيتون مع نصف فنجان من زيت الخروع.

ضيفي ملعقة صغيرة من جل الصبار واخلطيهم جيدًا.

طبقيهم على شعرك واتركيهم لمدة 20 دقيقة قبل الغسل.

كرري هذه الوصفة مرة كل أسبوع لمدة 3 شهور.

وصفة الصبار للشعر وجوز الهند

اخلطي في وعاء 2 ملعقة جوز هند مع معلقة صغيرة ليمون ومعلقة من جل الصبار.

امزجي المكونات جيدًا حتى تمام الامتزاج.

طبقي الخليط على شعرك، وانتظري 20 دقيقة قبل غسله.

كرري هذه الوصفة مرة كل أسبوع لمدة 3 شهور.

طريقة عمل الصبار للشعر

استخرجي جل الصبار الطازج من أوراقه، ثم ضيفي له بعض الماء.

امزجي الخليط السابق جيدًا وضعيه على فروة رأسك وشعرك.

اتركي الخليط لمدة 20 دقيقة.

اغسلي شعرك بالشامبو والبلسم المعتاد.