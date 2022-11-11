ماذا يحدث للجسم عند تناول عصير البنجر والرومان على الريق؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- نرمين ضيف الله

مشروب الرمان والبنجر من أفضل العصائر التي يمكن تناولها للحفاظ على صحة الجسم والحصول على مجموعة من العناصر الغذائية الهامة لاحتوائها على العديد من المعادن والألياف الطبيعية.

نستعرض فوائد عصير الرومان والبنجر الصحية وفقا لما أورده موقع"indiatimes"

تحسين ضغط الدم المرتفع:

يساعد تناول كوب منه يوميا على الريق في خفض ضغط الدم المرتفع.

التخلص من الأنيميا:

يحتوي هذا الخليط على الكثير من العناصر الغذائية التي تساعد الجسم على الصحة العامة من خلال جميع مكوناته، ويساعد على التخلص من فقر الدم لاحتوائه على نسبة حديد مرتفعة.

تنشيط الدورة الدموية

كما يعمل على زيادة تنشيط الدورة الدموية، والتحفيز على العمل وإعطاء الجسم طاقة كبيرة تساعد الأشخاص على ممارسة حياتهم دون تعب، بالاضافة للعديد من العناصر الطبيعية المختلفة التي يحتوي عليها.

يحافظ على البشرة من الجفاف:

يساعد على تنقية الجسم من السموم والشوائب الموجودة به، ويعطي البشرة نضارة وحيوية بشكل كبير.

يعزز من صحة القلب:

يحسن من صحة القلب ويقي من الأزمات القلبية، لاحتوائه للقلب نسبة عالية من العناصر الطبيعية أهمها البوتاسيوم يحمي القلب من الجلطات.

خفض نسبة الكولسترول:

مفيد لمرضى السكري والقلب حيث يعمل على ذوبان الدهون من الدم ويحسن من نسبة الكوليسترول في الجسم، وأيضا يعمل على إصلاح المشاكل الموجودة في الشرايين التاجية.

يقي من السرطان:

يحتوي على الكثير من الفيتامينات، ومضادات الأكسدة، والألياف الطبيعية التي تحمي الجسم من أي ضرر مما يعزز المناعة ويحمي الجسم من أي ميكروبات، ويقلل فرص الاصابة بالسرطان.

أضرار عصير البنجر والرمان

يجب الاعتدال في تناوله خصوصا لمرضى الضغط والسكر، لأنه يعمل على خفض الضغط لذا ينصح باستشارة الطبيب قبل التناول، كما يحتوي على نسبة سكر عالية ويجب الحرص أيضا في تناوله واستشارة الطبيب، ولكن يفضل تناول كوب واحد على الريق في الصباح للاستفادة بشكل كبير وعدم الاصابة بأي ضرر .

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