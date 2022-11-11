6 سمات شخصية سيئة تجعل الآخرين ينفرون منك.. منها الغرور

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- شيماء مرسي

بينما يتميز بعض الأشخاص بالطيبة وحسن الخلق، على النقيض الآخر هناك البعض يتسمون بأنهم شخصيات سيئة وصعب التعامل معها.

وفيما يلي نوضح لكم 6 سمات تشير إلى الشخصية السيئة الإطلاق، وفق ما أوضح موقع "timesnownews".

العدوانية:

هي ميل الفرد إلى أن يكون معاديًا تجاه الآخرين، ويشير إلى الشخص الذي يتسم بهذه السمة بأنه صعب التعامل للغاية وغير متعاطف مع غيره.

السيطرة:

يفضل الأشخاص المسيطرين أن يكون لهم رأي في كل المواقف في حياة غيرهم.

الغرور:

إذا كان لديك شعور مبالغ فيه بأهمية ذاتك أو تتصرف وكأنك أفضل من الآخرين من حولك، فهذا يسمى الغرور.

التلاعب:

الميل للتأثير على الأشخاص أو إجبارهم على فعل شيء تريده، خاصة بطريقة غير عادلة، يسمى مناورة وتلاعب.

المخاطرة:

هي سمة لها دلالات إيجابية، خاصة في مجال الأعمال، ومع ذلك، عندما تتصرف دون قلق على سلامة الآخرين، فقد يتسبب ذلك في حدوث مشاكل أكثر مما تستحق.

الشك:

عدم ثقتك بالآخرين والشك يجعلك شخصًا صعبًا للغاية.

أحمر شفاه يحمي السيدات من الاغتصاب.. فما قصته؟

من بينها بحة الصوت.. علامات تكشف الإصابة بهذا النوع الخطير من السرطان

عريس يلقي تورتة الزفاف في وجه العروس.. ورد فعل صادم منها (فيديو)

رجل يكتشف إصابته بالسرطان بطريقة غربية.. وهذه العلامات احذرها

بدون أدوية.. طعام شهير في كل بيت يخلصك من نزلات البرد