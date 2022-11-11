احذر.. القيء المستمر قد يكون عرض لـ"مرض قاتل"

محمد اسماعيل - القاهرة - القيء علامة على عسر الهضم، ولكن المستمر منه، قد يكون علامة على أنواع معينة من السرطانات، ويمكن أن يكون ناتجًا عن حالات أقل خطورة.

وفقا لما ورد في موقع "times now news" نوضح تفاصيل أكثر دقة حول الغثيان بشكل مستمر

ربما يرجع السبب لوجود حالة من عسر الهضم، أو شيء أكثر خطورة ويأتي ذلك وفقًا لدراسات مختلفة، يمكن أن يكون التقيء مشكلة صغيرة في الهضم أو قد يؤدي إلى أمراض قاتلة مثل سرطان المعدة أو سرطان القولون.

ما الغثيان؟

الغثيان عملية إطلاق الهواء من المعدة عبر الفم، ويحدث ذلك عندما يفسح الجسم مساحة للجهاز الهضمي، عن طريق التخلص من الهواء الزائد، ويحتوي على الأكسجين وثاني أكسيد الكربون والنيتروجين، وغالبًا ما يكون مصحوبًا بالانتفاخ وعدم الراحة.

أسباب القيء بشكل أساسي:

- الأكل بسرعة كبيرة أو أكثر من اللازم

- الشرب بسرعة كبيرة أو بكثرة

- الإكثار من شرب المشروبات الغازية

- التدخين

- مضغ العلكة

تشمل الأسباب المعتادة للترجيع ما يلي:

القيء يمكن أن يحدث بشكل رئيسي بسبب التهاب المعدة، حيث يحدث تورم أو التهاب في بطانة المعدة بسبب عدوى ناتجة عن الإفراط في تناول الكحول.

يحدث الارتجاع الحمضي عندما يتدفق حمض المعدة إلى الحلق ، مما يسبب ألمًا شديدًا حارقًا وحرقة في المعدة.

- ارتجاع المريء هو سبب آخر للقيء وهو مشكلة ارتجاع مزمن، وإذا تركت دون علاج، يمكن أن يؤدي ارتجاع المريء إلى مضاعفات خطيرة مثل سرطان المريء.

كيف يسبب الغثيان السرطان؟

يعتقد الأطباء أن الغثيان المفرط، الذي يصبح مزمنًا مع مرور الوقت، يمكن أن يسبب مضاعفات صحية خطيرة مثل السرطان.

على الرغم من أن القيء المفرط وحده لا يمكن أن يكون علامة على الإصابة بالسرطان، فإنه يسبب ألمًا وتورمًا في المريء إلى جانب التهاب جرثومة المعدة، كما يمكن العدوى ، إذا تركت دون علاج ، أن تسبب خطر الإصابة بقرحة المعدة والسرطان.

وبحسب "WebMD" فإن الحلزونية البوابية هي أقوى عامل خطر معروف للإصابة بسرطان المعدة.

الأعراض الأخرى التي يجب الانتباه لها من السرطان بسبب القيء الزائد هي:

- ضعف الشهية أو انعدامها مما يؤدي إلى فقدان الوزن

- ألم مستمر في المعدة وانزعاج

- دائما الشعور بالشبع

- الحرقة المزمنة وعسر الهضم

- الغثيان والدوخة

- التقيء الدائم

- تورم في المعدة

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