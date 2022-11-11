طريقة عمل البشاميل بالدقيق.. تكات وأسرار مذهلة زي المطاعم

القاهرة - سمر حسين - مطبخ

تبحث العديد من السيدات على طريقة عمل البشاميل بالدقيق، إذ تعد مكون أساسي ورئيسي لتحضير المكرونة بالفرن والكوسة والبطاطس، والعديد من الأكلات التي تحتاج للبشاميل بشكل كبير، وعلى الرغم من سهولة تحضيرها لقلة مكوناتها، إلا أن هناك الكثيرات لايعرفن أسرار تحضيره.

طريقة عمل البشاميل بالدقيق

ويرصد «هُن» في السطور التالية، لربات المنازل، طريقة عمل البشاميل بالدقيق، على طريقة الشيف نجلاء الشرشابي.

المقادير:

كيلو لبن بارد

2 بيضة كبيرة

2 مكعب مرق دجاج

5 ملعقة كبيرة دقيق

2 ملعقة كبيرة سمنة

طريقة عمل البشاميل بالدقيق

احضري حلة متوسطة الحجم على النار، ثم قومي باضافة السمنة وشوحي الدقيق فيها.

قلبي المكونات جيدًا وضيفي اللبن مع استمرار التقليب حتى تختلط المكونات.

ضيفي مكعب المرقة مع الملح والفلفل وقومي بتقليب الخليط حتى يقوم بالغليان ثم ارفعيه من على النار.

طريقة عمل البشاميل بالدقيق في الخلاط

إليك طريقة عمل البشاميل في الخلاط وفق نجلاء الشرشابي عبر برنامج على قد الإيد، المذاع عبر سي بي سي سفرة.

المقادير:

- 4 أكواب من الماء.

- 4 ملاعق من الحليب.

- نصف ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود.

- ملح مثلما ترغبين.

- زبدة.

- نصف ملعقة من حليب البودرة.

طريقة عمل البشاميل بالدقيق في الخلاط

احضري حلة على نار متوسطة، ثم ضعي بها الحليب، مع الملح، الفلفل الأسود، والزبدة حتى يسخن المكونات معًا.

ضعي الجزء المتبقي من الحليب في الخلاط مع الدقيق، واخلطيهم جيدًا حتى تتجانس المكونات معًا.

ضعي كمية من الدقيق إلى الحليب على النار مع التقليب حتى تحصلين على القوام المطلوب.

ارفعي البشاميل من على النار، واضربيهم بالخلاط.

ضيفيه على النار مرة أخرى حتى يصبح قوامه متماسك.

أسرار عند تحضير البشاميل:

ضعي مقدار متوازن من الدقيق والزبد سويًا.

حاولي استخدام الحليب الدافئ حتى لا يحدث تكتلا عند تحضير البشاميل.

احرصي على عدم ترك الدقيق لمدة طويلة على البوتاجاز حتى لا يتغير لونه المطلوب.

لا تضيفي الدقيق إلى الزبد وهي على النار.

يصبح الصوص ذات قوام متماسك بعد رفعه من على النار، لذا احرصي على رفعه وهو خفيف القوام.

يمكنك إضاة مكعبات الجبن الكريمي أو الكريمة لمذاق أفضل.