كيف تتخلص من دهون البطن نهائيا؟.. نصائح مضمونة

القاهرة - سمر حسين - مطبخ

دهون البطن واحدة من الأمور التي تزعج الكثير، المتواجدة بمنطقة البطن والتي يصعب التخلص منها بصعوبة، حتى مع فقدان الوزن، إذ يحاول الكثير التخلص منها بالأنظمة الرياضية والغذائية، ورغم فشل البعض ينجح البعض الآخر في التخلص منها بالفعل.

نصائح للتخلص تمامًا من دهون البطن

وخلال السطور التالية، نقدم إليكم عدة نصائح للتخلص تمامًا من دهون البطن، وفقًا لمركز الوقاية من الأمراض والسيطرة عليها cdc

1- تناول الطعام الصحي

يعتمد نظام الطعام الصحي، على وزن الشخص وحالته الصحية أيضًا، فبعض الناس يقللون من السكر ويأكلون المزيد من البروتين ليبقوا ممتلئين لفترة أطول، بينما يركز البعض الآخر على امتلاء معدتهم بالفواكه والخضروات، ما يترك مساحة أقل للأطعمة غير الصحية.

ولا يزال آخرون يحدون من تنوع معظم الوجبات ويلتزمون بالخيارات التي يعرفون أنها صحية ومشبعة، فالأمر يعود في النهاية إلى أخصائي التغذية الخاص بك منذ البداية.

2- النشاط البدني

يمكن للنشاط البدني أن يجعلك تشعر بتحسن، وتعمل وتنام بشكل أفضل، فليس من المحتمل أن تفقد الكثير من الوزن من خلال النشاط البدني وحده، ولكن دمجه مع استراتيجية نظامك الغذائي يمكن أن يحسن فقدان الوزن.

إرشادات أساسية للتخلص من دهون البطن بممارسة الرياضة:

مارس 150 دقيقة على الأقل من النشاط البدني المعتدل، مثل المشي السريع، أو 75 دقيقة من النشاط القوي، مثل الركض، أو مزيج مماثل من الاثنين، وذلك اسبوعيًا.

مارس أنشطة تدريبات القوة، مثل رفع الأثقال أو استخدام رباط المقاومة والتي تشمل جميع مجموعات العضلات الرئيسية يومان أو أكثر في الأسبوع، فإذا كنت مصابًا بداء السكري، فيمكن أن يساعدك النشاط البدني في إدارة الحالة جنبًا إلى جنب مع وزنك.

نصائح للتخلص من دهون البطن

إذ كان لديك قوة الإرادة فهذا أمر عظيم، لكن هذا فقط لا يكفي، لا يمكنك الاعتماد عليها للوصول إلى الوزن الصحي الذي تريده والحفاظ عليه، لكن هناك بعض النصائح عليك اتباعها، يمكن أن تخفض الكثير من السعرات الحرارية، والتي جاءت على النحو التالي:

تجنب مطاعم البوفيه.

لا تدع نفسك تشعر بالجوع الشديد.

اطبخ طعامك بنفسك حتى تتمكن من التحكم في السعرات الحرارية.

ارتدي ملابس التمرين قبل النوم.

خذ قسطك من النوم، خاصة أن قلة النوم تجعل اتباع نظام غذائي أكثر صعوبة لأنه يزيد من الجوع والشهي، خاصة بالنسبة للأطعمة عالية السعرات والكربوهيدرات، فضلًا عن تحفيز هرمونات التوتر التي تخبر جسمك بالتعلق بالدهون.

ممارسة النشاط البدني، والذي ثبت أنه يساعدك على النوم بشكل أسرع والنوم بشكل أفضل.

تجنب الوجبات الدسمة قبل النوم، وحافظ على غرفة نومك مظلمة وباردة.

تناول وجبات غنية بالبروتين، وأخرى منخفضة الكربوهيدرات للسيطرة على الجوع والشهية.

بالنسبة للأشخاص المصابين بداء السكري الذين يتناولون الأنسولين، فتناول كميات أقل من الكربوهيدرات مثل الخبز والمكرونة والأرز والحلويات والمشروبات السكرية والعصير يمكن أن يقلل كمية الأنسولين التي يحتاجون إليها.

تجنب المشروبات السكرية ورقائق البطاطس.

اشرب المزيد من الماء وقليل من المشروبات المحلاة.