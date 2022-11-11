الملابس الجلد تخطف الأنظار في عروض الأزياء.. إطلالات شتوية مميزة

القاهرة - سمر حسين - موضة وجمال

موضة كل عام تتغير بحلول الشتاء لذلك فهو ملتقى الصيحات المختلفة من حيث الألوان وأنواع الأقمشة المستخدمة، ولشتاء العام المقبل زين الجلد منصات دور الأزياء خلال أسابيع الموضة المتعددة.

بشكل خاص يعتبر الجلد أيضًا صيحة مميزة وتضيف الجاذبية والدفء في نفس الوقت سواء كان معطفًا أو فستانًا أو حتى بوت من الجلد، وفي هذا التقرير يعرض «هن» إطلالات الجلد لهذا العام وفقًا لموقع مجلة «Elle» الفرنسية

موضة الجلد لشتاء 2023

قماش الجلد المميز في موسم الخريف والشتاء دمج ناجح جدا، بدء من إطلالات عروض الأزياء وصولاً إلى إطلالات النجمات، خصوصا المعاطف والجاكيتات الجلد التي اصبحت قطعة لا غنى عنها لمرافقة إطلالاتك الشتوية وتوجد بشكل كبير في خزانة ملابسك

لموسم خريف وشتاء 2022، اهتمت دور الأزياء الفاخرة وحتى المصممون المعاصرون بتصاميم الجلد سواء من خلال إضافة قطعة واحدة إلى اللوك أو في إطلالة كاملة من الرأس إلى أصابع القدمين، بعضها تصاميم الجلد الطبيعي والبعض الآخر من الجلد الصناعي.

من بين تلك الملابس والأزياء المصنوعة من الجلد هي التي ترتديها كيم كارداشيان منها السترات والبايكر جاكيت التي اعتمدتها وكذلك العارضة جيجي حديد وهايلي بيبر، وكذلك الفساتين الساحرة التي تختارها كايلي جينر، ومن عروض أزياء كلا من Alexandre Vauthier، Celine، Givenchy، Hermes، CHANEL»، وغيرها من دور الأزياء التي أهتمت بموضة الجلد للعام الجديد.

إطلالة الجلد total look

كانت تلك الإطلالة بالملابس الجلد بشكل كامل والتي قدمتها دور الأزياء العالمية ضمن مجموعاتها لخريف وشتاء 2022-2023، مثل دار Celine التي نسّقت الجاكيت البايكر الواسعة مع البنطلون والجزمة الجلد ذات الكعب العالي، وكذلك المصمم إيلي صعب الذي قدّم الفستان الجلد الأسود المزيّن بالتخريمات ومعه الجزمة الجلد التي تغطي الساقين بأكملهما.

بالنسبة للنساء اللاتي يفضلن الألوان المختلفة أكثر من اللون الأسود يمكنها الأعتماد على إطلالة دار Fendi التي تألفت من التوب والبنطلون الواسع والطويل مع حقيبة الكلاتش والقفازات كلّها من الجلد باللون البيج، وألوان أخرى.