طعام هندي يساعد على زيادة عدد الحيوانات المنوية ويخفف الإمساك

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- نرمين ضيف الله

مربى الورد طعام هندي يُستخلص من بتلات الورد الطبيعي، وهو عبارة عن خلطة مصنوعة من العديد من المكونات الطبيعية مثل بتلات الورد وتساعد على تسهيل امتصاص العناصر الغذائية.

ولتناوله فوائد صحية عديدة نستعرضها وفق ما أورده موقع "times now news"

يخفف الإمساك

لأنه غني بالعديد من الألياف والمعادن، وله فوائد صحية هائلة تشمل الهضم والعناية بالبشرة والصحة العقلية المنظمة.

غني بمضادات الأكسدة:

هو مصدر غني بالمعادن والفيتامينات والحديد، حيث يحد من الأنيميا وفقر الدم لاحتوائه على الحديد.

كما أنه غني بالعديد من الألياف ومضادات الاكسدة التي تعزز من صحة الجسم، وأيضا أوراق البتلات واحدة من أهم أجزاء الجولكند التي كانت توضع بعد تناول وجبة دسمة في الهند، لأنها مفيدة للهضم.

نصائح مفيده لتناول مربى الورد

- تستعمل مربى الورد كمبرد طبيعي للجسم حيث يمكن وضع معلقة من المربى مع الحليب بالليل لنوم هنيء.

- تخلط مع الماء وتذوب ويتم تناولها للتغلب على الحموضة والانتفاخ.

- يمكن أن يتم تناول ملعقة منها في الصباح أو بعد الأكل، لتحسين الهضم.

- تناول ملعقة منها يوميا يساعد على التخلص من الرغبة الشديدة في تناول الحلويات.

فوائد صحية أخرى

- نظرًا لكونه غنيًا بالحديد والفيتامينات، فأنه أحد مضادات الأكسدة القوية التي تساعد في الحفاظ على الإجهاد التأكسدي وتنظيم خلايا الجسم السليمة.

يبقيك هادئًا:

مربى الورد هو سائل تبريد طبيعي ومنعش جدًا. وملعقة منه في الصيف يساعد في الحفاظ على درجة حرارة الجسم ثابتة.

يمكن إضافته إلى مشروبات، كما أنه يساعد في منع ضربات الشمس ونزيف الأنف والدوخة.

يحسن الهضم:

كونه منشطًا فإنه مفيد للغاية لعملية الهضم، ويساعد في علاج الأمراض مثل الانتفاخ والتجشؤ والحموضة.

كما أنه يساعد على تخفيف الإمساك عن طريق تليين البراز، بسحب السوائل إلى الأمعاء ، مما يجعلك في النهاية تتخلص من الإمساك.

يعالج السعال والبرد:

يمكن أيضًا استخدام لتخفيف السعال والبرد.

تسكين الآلام:

يساعد في تسكين الآلام والالتهابات، لاحتوائه على مكونات نباتية مثل مضادات الأكسدة والفلافونويد الموجودة وهي مسؤولة عن تقليل الألم.

علاج الالتهابات البكتيرية:

أيضًا في تخفيف الالتهابات البكتيرية بمساعدة مضادات الأكسدة.

يساعد على زيادة عدد الحيوانات المنوية:

مفيد للغاية للرجال لأنه يساعد في زيادة عدد الحيوانات المنوية، ويريح عضلات الأعضاء التناسلية ويزيد مستويات الهيموجلوبين في الدم، وينقل المزيد من الأكسجين والطاقة إلى جميع خلايا الجسم.

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