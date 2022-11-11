اشتري قطعة بـ199 والتانية بـ10 جنيه.. أفضل تخفيضات المكياج في البلاك فرايدي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- آلاء نبيل

ينتظر العديد من الأشخاص تخفيضات البلاك فرايدي للاستمتاع بشراء المنتجات بأسعار قليلة، وتتسارع المحلات التجارية على تقديم افضل العروض.

وتعد النساء أكثر ما تنظره في البلاك فرايدي تخفيضات مساحيق المكياج، لذا في التقرير التالي سوف نتعرف على أفضلها.

Ramfa

تقدم محلات "رمفا" لبيع ماركات المكياج العالمية،العديد من التخفيضات التي تتعلق بالمكياج والبرفان، من أبرزها عند شراء أي منتج بقيمة 199 جنيها، يمكن الحصول على كونسيلر "la girl" بسعر 10 جنيهات فقط.

أو عند شراء فاونديشين هاي اند مثل (makeup forever , mac , nars , estee lauder , huda beauty , bobbi brown, Dior )، سوف يحصل على بودر " Airspun Loose Face Powder" مجانًا، كما أنهم وفروا عروض للبرفان وتمثلت في شراء زجاجة برفان والأخرى مجانيه.

فروعه : مول مصر، مول العرب، المهندسين، مدينتي، القاهرة الجديدة.

Mazaya

توفر محلات "مزايا" المتخصصة في بيع ماركات المكياج والبرفانات العالمية، عروض على جميع المنتجات في المحل احتفالًا بالبلاك فرايدي، وتتراوح ما بين 20 إلى 30%.

فروعه: مول مصر، مول العرب، سيتي سنتر ألماظة، سيتي ستارز، داندى ميجا مول، كايرو فيستيفال، المهندسين، داون تاون مول المنصورة، العروبة مول طنطا، سان ستيفانو مول اسكندرية.

Faces Beauty Middle East

تعد محلات "وجوه" التي توفر ماركات عالمية من المكياج، ووفرت تخفيض هائل، وتمثل في الحصول على تخفيض يصل إلى 30 على المنتجات من بين البرفانات ومساحيق التجميل، للاحتفال بتخفيض البلاك فرايدي.

فروعه: سيتي ستارز مول، المهندسين، كايرو فستيفال مول، سيتي سنتر الإسكندرية.

أحمر شفاه يحمي السيدات من الاغتصاب.. فما قصته؟

من بينها بحة الصوت.. علامات تكشف الإصابة بهذا النوع الخطير من السرطان

عريس يلقي تورتة الزفاف في وجه العروس.. ورد فعل صادم منها (فيديو)

رجل يكتشف إصابته بالسرطان بطريقة غربية.. وهذه العلامات احذرها

بدون أدوية.. طعام شهير في كل بيت يخلصك من نزلات البرد