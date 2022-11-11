الكلاب تشم رائحة خوفك.. كيف ذلك؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- شيماء مرسي

هل سبق أن لاحظت أنه عندما تشعر بالخوف، يصبح كلبك أكثر انتباهاً، ويتصرف بشكل مختلف حول الأشخاص الذين يحبونه مقابل الذين يخافون منه؟

وذلك لأن الكلاب تتمتع بحاسة شم لا تصدق، ولكن هل يمكنها شم رائحة الخوف؟ وإذا كان الأمر كذلك، فكيف؟ هذا ما نوضحه وفقا لموقعي "petmd" و" newscientist".

الإجابة هي نعم، يمكن للكلاب أن تشم رائحة الخوف، حيث تمتلك حاسة شمية قوية وخارقة يمكنها اكتشاف الحالة العاطفية للإنسان من خلال الرائحة التي تنبعث منه، لذا لا يمكن إخفاء خوفك عنهم.

وهناك دراسة تسمى"انتقال المعلومات العاطفية بين الأنواع عبر الإشارات الكيميائية" من البشر إلى الكلاب تثبت في الواقع أنهم أو على الأقل أنواع Golden Retrievers وLabrador Retrievers تشم وتفهم عواطف الإنسان.

وعندما يشعر الشخص بالخوف، تبدأ الغدد العرقية في إفراز الرطوبة، خاصة في منطقة الإبط، ويحتوي هذا العرق على إشارات كيميائية يمكن للكلاب التقاطها.

هل تستطيع الكلاب شم الفرق بين الخوف والسعادة؟

افترض الباحثون بشكل صحيح أن الكلاب ستستجيب بشكل مختلف للروائح البشرية التي تنبعث في ظل حالات عاطفية مختلفة أي الخوف والسعادة.

وفي الدراسة التي أجراها دانييلو من قسم علم الأحياء بجامعة نابولي فيدريكو الثاني بإيطاليا وزملاؤه

قام متطوعون بمشاهدة مقاطع فيديو مصممة لإثارة الخوف أو السعادة، أو استجابة محايدة، وأثناء رؤية المقطع، وُضعت وسادات ماصة لجمع الروائح تحت الإبطين لتجميع الروائح والعرق، ثم تم تجميد هذه الوسادات وحفظت لتستخدم بمثابة عينات شمية.

وبعد ذلك، قدم الباحثون عينات من هذه الرائحة

للكلاب الأليفة، وراقبوا سلوكهم ومعدل ضربات قلبهم.

وأظهرت الكلاب المعرضة لرائحة الخوف علامات توتر أكثر من تلك التي تعرضت للروائح السعيدة أو المحايدة.

وكان لديهم أيضًا معدل ضربات قلب أعلى، ويسعون إلى الحصول على الطمأنينة من أصحابهم وتفاعلوا مع الغريب أقل من الكلاب التي تعرضت لـ الرائحة السعيدة.

وخلص الباحثون إلى أن الإشارات الكيميائية والروائح التي نبعثها استجابة لحالتنا العاطفية تصل إلى الكلاب، لذلك، إذا كنا خائفين، فيمكنهم شم الرائحة والخوف أيضًا ومساعدتنا في التعرف على حالاتنا العاطفية، لذا من المهم أن تهدأ عقلك خلال المواقف المتوترة.

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