لا تتوقعها.. قشور الخيار مفيدة لـ 4 أسباب



محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أسماء مرسي

الخيار من الخضروات التي يُنصح بتناولها باستمرار، لما له من مذاق لذيذ، واحتوائه على عديد من العناصر الغذائية، لكن يجهل كثير من الأشخاص بفوائد قشرته الخارجية.

فيما يلي، بعض الفوائد الصحية لتناول قشور الخيار، وفقًا لما ورد في موقع "food.ndtv".

- التخلص من العيون المنتفخة:

يساعد المحتوى المائي العالي للخيار على ترطيب البشرة، وتقليل التورم عند منطقة العين.

- تخفيف الإمساك:

مصدر كبير للألياف غير القابلة للذوبان، ما يساعد في تخفيف الإمساك.

- تقوية المناعة:

تحتوي على بيتا كاروتين، وهو أحد مضادات الأكسدة التي تساعد في تقوية المناعة.

- تعزيز صحة العظام:

يلعب فيتامين ك الموجود في قشور الخيار دورًا حيويًا في تنشيط البروتينات التي يحتاجها جسمك للحفاظ على صحة العظام.

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