قبل الشراء.. هكذا تتحقق أن تخفيضات "بلاك فرايدي" حقيقية وليست وهمية

محمد اسماعيل - القاهرة - يمثل موسم البلاك فرايدي السنوي الذي يبدأ في شهر نوفمبر من كل عام، فرصة للاستفادة من العروض والخصومات الكبيرة التي تعرضها المتاجر المختلفة، لذا يتسارع الكثيرين على الشراء والتسوق، ويقع بعضهم في فخ النصب بالحصول على عروض مزيفة.

واستعدادًا للتعامل مع تلك النوعية من المتاجر أو التجار المحتالون، نقدم مجموعة من النصائح تمكنك من التحقق مما إذا كانت تخفيضات الجمعة السوداء مزيفة أم حقيقية، وذلك وفقًا لموقع Trusted Reviews.

- تحقق من سعر المنتج عبر مواقع ويب متعددة

هذا هو الفحص الأساسي الذي يمكنك القيام به، وأشار الموقع إلى أنه بالبحث وجد أن 13٪ من متسوقي الجمعة السوداء لم يفعلوا ذلك في عام 2017، ووجدوا أن أكثر من متجر واحد يبيع منتجًا بسعر مماثل، لكن واحدًا فقط يدعي أن السعر هو عرض خاص، أو أن العرض بسعر أرخض كثيرًا.

على سبيل المثال، إذا كانت أربعة متاجر تبيع نفس الغسالة مقابل 10 آلاف جنيه، ولكن هناك متجر واحد فقط يدعي أنه عرض خاص، وسعرها 9 آلاف، فهذا ليس من الطبيعي لذا من الأفضل مقاومة الإغراء.

- التحقق من سجل الأسعار

قم بعمل قائمة مختصرة بالمنتجات التي تريد البحث عنها في تخفيضات الجمعة السوداء، ثم ابحث عنها على موقع أمازون على سبيل المثال، لمعرفة تاريخ أسعارهم، فسيمكنك هذا من معرفة ما إذا كانت أسعار الجمعة السوداء تستحق الإثارة حقًا أم أنها كذبة.

- كن حذرًا من الأسعار

ينادي التجار بأسعار يقولون إنها أوفر كثيرًا، كوسيلة للتأثير على العملاء، لا تدع تلك الأسعار تضللك، فقد تكون مضللة تمامًا.

ولفت الموقع إلى أن تجار تجزئة يستخدمون أسعار التجزئة الموصى بها القديمة، لذا فهم يعكسون قيمة العنصر عند إصداره لأول مرة، وليس قيمته الحالية.

وتعرض المتاجر كل تخفيض في السعر كما لو كان ترويجًا، لذلك حتى انخفاض سعر صغير يصل إلى 1 جنيه سيتم تمييزه كخصم، فبدلاً من الوثوق تلقائيًا بالأسعار الثابتة، من الأفضل التحقق من أسعار المتاجر الأخرى لمحاولة معرفة القيمة الحقيقية للعنصر الذي تشتريه.

- ابحث عن الملاحظات أو العلامات التي تشرح العروض

في بعض الأحيان يتم إخفاء الملاحظات التي توضح السعر، كمحاولة لإبداء العروض بشكل أفضل، ووضع ملصقات أخرى بديلة بأن المنتج كان بسعر أعلى، لذا قبل أن تشتري منتجًا، تحقق من موقع الشركة المصنعة لمعرفة ما إذا كنت تحصل على خصم مناسب.

- مصدر موثوق للمعلومات المحايدة

من المهم جدًا أن يجد الأشخاص مصدرًا موثوقًا به للمعلومات المحايدة حول الأسعار، قبل أن يقرروا الشراء، فقد يؤدي القيام بذلك إلى توفير مئات الجنيهات.

أحمر شفاه يحمي السيدات من الاغتصاب.. فما قصته؟

من بينها بحة الصوت.. علامات تكشف الإصابة بهذا النوع الخطير من السرطان

عريس يلقي تورتة الزفاف في وجه العروس.. ورد فعل صادم منها (فيديو)

رجل يكتشف إصابته بالسرطان بطريقة غربية.. وهذه العلامات احذرها

بدون أدوية.. طعام شهير في كل بيت يخلصك من نزلات البرد