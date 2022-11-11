توخي الحذر.. متى يكون تناول الموز مضر للصحة؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- آلاء نبيل

الموز من أكثر الفواكه الشائعة في فصل الشتاء، وكثيرون يعشقونه ويُفرطون في تناوله، ما يكون مضرا للصحة ويسبب ما يلي:

ارتفاع مستويات السكر في الدم

يتسبب تناول العديد من الموز خلال اليوم، إلى إمكانية حدوث ارتفاع مستويات السكر في الدم، لذا قد يتسبب في إعاقة بعض الأشخاص على تنظيم مستويات الأنسولين بشكل صحيح، وبالتالي يزيد من خطر غيبوبة السكر، مما يجعل هذه الفاكهة خيارًا مميتًا بشكل خاص عند الإفراط في تناول الطعام، وذلك وفقًا لما ذكره موقع eatthis، stylecraze.

الصداع النصفي

يحتوي الموز على مادة التيرامين الموجودة في العديد من الأطعمة مثل الجبن والأسماك واللحوم والموز، وهي محفز للصداع النصفي، فأن تناوله بإفراط يؤدي إلى تفاقم الصداع مما يسبب ازعاج.

تلف الأعصاب

يحتوي الموز على فيتامين ب 6 بكميات كبيرة، فإن استهلاكه المفرط يمكن أن يؤدي إلى تلف الأعصاب، وذلك لأن النسبة الزائدة من فيتامين ب 6 بدون وصفة طبية تؤدي إلى تلف الأعصاب، وبالرغم من قلة حدوث الأمر ولكن يجب توخي الحذر.

تسوس الأسنان

يحتوي على نسبة عالية من النشا، التي يمكنها أن تسبب تسوس الأسنان، وخاصًة لدى الأشخاص التي تتجاهل تنظيف أسنانها، بالإضافة إلى إمكانية بقاء بعض الجزيئات التي تبقي بين الأسنان لمدة ساعتين تقريبًا وبالتالي تجذب المزيد من البكتيريا، مما يؤدي إلى مزيد من التسوس، وقد تصل لتأكل مينا الأسنان.

زيادة الغازات

الاستهلاك الزائد من الموز قد يؤدي إلى الغازات المفرطة، نظرًا لأنه يحتوي على ألياف قابلة للذوبان وسكر الفواكه، وكلاهما يمكن أن يسبب الغازات، لذا عند تناوله بكثرة يزيد من الألياف فستحتاج الأمعاء الغليظة إلى بذل الكثير من الجهد لتفكيك الألياف، وبالتالي يمكن أن تسبب الغازات وبالمثل، في حالة الفركتوز، عند تناوله بكميات كبير، قد يجد جسمك صعوبة في هضمه.

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