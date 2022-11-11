طريقة عمل برجر البطاطس في البيت.. وجبة اقتصادية للأسرة كلها

القاهرة - سمر حسين - مطبخ

برجر البطاطس وجبة اقتصادية سهلة التحضير وسريعة، وفيما يلي طريقة عملها في البيت بخطوات سهلة، لطعم رائع ويمكن تقديمه مع اللحوم والدجاج أو عمله في ساندويتشات وتقديمها.

طريقة عمل برجر البطاطس

كيلو بطاطس.

½ كيلو جزر.

¼ كيلو جبن شيدر.

حزمة بقدونس.

كمية من الدقيق الأبيض.

بيضة.

كمية من المايونيز.

رشة من الملح، البهارات، والفلفل.

طريقة تحضير برجر البطاطس

تسلق البطاطس على النار، ثم تقشر وتهرس بالهراسة جيدًا.

يقشر الجزر ثم يبشر، ويضاف إلى البطاطس المهروسة

بيشر الجبن للشيدر، وأيضا نفرم البقدونس جيدًا.

بعد ذلك نخلط الجبن والبقدونس والبطاطس والجزر مع بعضهما حتى يصبح مثل العجين.

ثم نخفق البيضة ونضيف إليها رشة من الفلفل والملح، ثم تضاف إلى الخليط ويتم التقليب.

نشكل العجين على هيئة شرائح، وتغطى بالدقيق، ثم توضع في صينية.

توضع الصينية في الثلاجة لمدة نصف ساعة على الأقل.

بعد مرور الوقت يتم قلي شرائح البطاطس في الزيت على نار هادئة.

بعد التحمير يضاف المليونير على الشرائح.

طريقة عمل برجر البطاطس فاطمة أبو حاتي

كيلو بطاطس.

2 ملعقة كبيرة بقدونس مفروم.

ملعقة صغيرة صلصة.

كوب بقسماط مطحون.

كوب جبنة موتزريلا.

بيضة.

للتغطية:

كوب بقسماط.

ملعقة صغيرة بابريكا.

ملح.

فلفل أسود.

طريقة التحضير

يوضع وعاء على النار به ماء ساخن.

تضاف البطاطس بعد غسلها بقشرها.

تترك البطاطس على النار حتى تسلق.

ترفع من النار وتوضع في ماء بارد وترفع.

تقشر البطاطس وتهرس في بولة بالهراسة.

يضاف البقدونس والتوابل والبقسماط والجبنة الموتزريلا.

تقلب المكونات جيدا حتى تمتزج.

يوضع البقسماط في بولة يضاف له بابريكا وملح وفلفل أسود ويقلب.

تشكل البطاطس بحجم البرجر باستخدام المكبس أو قطاعى الدوناتس.

تغلف بطبقة البقسماط ويوضع في الفريزر نصف ساعة.

تسخن طاسة على النار ويضاف لها ملعقة من الزيت.

تضاف قطع برجر البطاطس وتشوح في الزيت من الجانبين وترفع.