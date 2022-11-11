5 علامات تحذيرية من الإصابة بالزهايمر.. منها وضع الأشياء في غير موضعها

القاهرة - سمر حسين - صحة

الزهايمر بات من الأمراض التي تهدد حياة الملايين من الأشخاص حول العالم خاصة مع بدء التقدم في العمر، إذ ارتبط بأمراض الشيخوخة التي يخشى الكثيرين أن يقعوا فخًا لها في الكبر، لذلك عادة ما تتوجه الأنظار نحوه لمعرفة علاماته وكذلك التعامل الصحي السريع معها.

ما هو مرض الزهايمر؟

بحسب ما ذكر مركز الوقاية من الأمراض والسيطرة عليها cdc، الزهايمر من أكثر أنواع الخرف شيوعًا، إذ يبدأ بفقدان خفيف للذاكرة، وربما يؤدي إلى فقدان القدرة على إجراء محادثة والاستجابة للبيئة المحاطة بالشخص المريض.

ويشمل مرض الزهايمر أجزاء من الدماغ التي تتحكم في الفكر والذاكرة واللغة، والتي يمكن أن يؤثر بشكل خطير على قدرة الشخص على القيام بالأنشطة اليومية.

ما هي العلامات التحذيرية لمرض الزهايمر؟

وللتعرف على ما إذا كان الشخص بدأ يعاني من الإصابة بالزهايمر، فهناك بعض العلامات التحذيرية التي قد تشير إلى الأمر، والتي تعد تنبيهًا لسرعة التعامل مع الحالة وعلاجها، ومن أهمها:

1- فقدان الذاكرة الذي يعطل الحياة اليومية، مثل الضياع في مكان مألوف أو تكرار الأسئلة.

2- وجود مشكلة في التعامل مع الأموال خاصة مع المعاملات الشخصية، والتي من بينها دفع الفواتير.

3- صعوبة إكمال المهام المألوفة في المنزل أو في العمل أو في أوقات الفراغ.

4- وضع الأشياء في غير موضعها وعدم القدرة على تتبع الخطوات للعثور عليها.

5- تغيرات الحالة المزاجية أو الشخصية أو السلوك.

ماذا تفعل إذا كنت تشك في مرض الزهايمر؟

يمكن أن يساعدك الحصول على فحص من قبل الطبيب المختص الخاص بك في تحديد ما إذا كانت الأعراض التي تعاني منها مرتبطة بمرض الزهايمر أو أنها مجرد حالة مرضية بسيطة تحتاج للحصول على بعض الفيتامينات فقط.