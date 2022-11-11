نصائح منزلية مهمة تساعد في إنقاذ الكوكب.. منها التعرف على كيفية تخزين الأشياء 

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

تزامنا مع انطلاق قمة المناخ، وحضور قادة دول العالم المؤتمر من أجل إنقاذ الكوكب، باتت أذهان الكثير من الأشخاص تتجه نحو الاهتمام بكل ما هو صديق للبيئة، والقيام بالأنشطة التي تقلل من الطاقة، وتساهم في تقليل مخاطر التغير المناخي.

وعلى هذا النحو، قدمت صحيفة «مترو» البريطانية، مجموعة من الطرق التي يمكن عند اتباعها، المساهمة في إنقاذ الكوكب الأرضي من هذه الأزمة العالمية، والتي من أبرزها:

1- محاولة الاتجاه للأنظمة النباتية

تنادي العديد من المؤسسات بدول العالم، بمحاولة الاهتمام والاتجاه إلى تناول الأطعمة النباتية بشكل أكبر من استهلاك الحيوانية، إذ يقول جوزيف بور، الخبير البيئي جامعة أكسفورد الإنجليزية، إن النظام الغذائي النباتي ربما يكون أكبر طريقة لتقليل تأثيرك على كوكب الأرض، وذلك لأنه أكثر صداقة للبيئة فحسب، بل إنه أيضًا لطيف على الحيوانات وأفضل لصحة الإنسان.

وخلال حديثه طرح «بور» مجموعة من النماذج التي يمكن استبدالها، ومن بينها على سبيل المثال، تناول شوكولاتة الحليب ببدائل كريمية خالية من الألبان، وكذلك تناول الجبن النباتية وغيرها.

2- التعرف على كيفية تخزين الأشياء

تجنب إهدار الطعام باتباع بعض النصائح لتخزين الفاكهة والخضروات، فعلى سبيل المثال من الأفضل حفظ البطاطس في خزانة باردة وجافة ومظلمة، ولا داعي للقلق إذا بدأت في التبرعم، فقط قم بقطع أي براعم قبل استخدامها.

كذلك يجب أن يُحفظ الموز في مكان بارد ومظلم لكن ليس في الثلاجة، كما يعد المكان المثالي لحفظ عيش الغراب «المشروم» هو وضعه في كيس ورقي أو تركه داخل عبوته الأصلية، وتغطيته بمنشفة كبيرة.

3- الاتجاه لتناول التفاح

يوصي خبراء التغذية العالميين أيضًا، إلى إمكانية الاتجاه لتناول التفاح، وذلك لأنه يدوم لمدة تصل إلى أسبوعين أطول في الثلاجة في عبوته الأصلية أو في حاوية قابلة لإعادة الاستخدام إذا جرى شراؤه سائبًا.

4- إعادة تدوير الأجهزة الكهربائية الخاصة

من المفضل أيضًا الاتجاه إلى إعادة تدوير الأجهزة الكهربائية الخاصة بك، وذلك بدلًا من التخلص منها وإلقاؤها في صناديق القمامة.

5- أعد تعبئة منتجات التنظيف الخاصة بك

بالنسبة للسلع المنزلية يفضل إعادة تعبئة منتجات التنظيف الخاصة بك، بدلًا من شراء غيرها جديدة.

6- تقليل فترة الاستحمام

يوصي خبراء البيئة بضرورة تقليل فترة الاستحمام أيضًا، وذلك للتقليل من كمية الماء المهدرة بقدر الإمكان.