الامارات | إنجاز لوحة عملاقة لوجوه أبطال "تحدي القراءة العربي" 2022 على رمال ساحل دبي

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - حظى نجوم الدورة السادسة من تحدي القراءة العربي بفرصة مشاهدة اللوحة العملاقة، التي تصوّر وجوههم بدقة متناهية في صورة جماعية، من منظور عامودي من الأعلى بعد صعودهم على متن المنطاد الذي خصصه تحدي القراءة العربي لهم، بالتعاون مع "نخيل" و"سفن تايدز"، وحلّق فوق اللوحة التي تم رسمها على رمال جزيرة من "جزر العالم" قبالة ساحل دبي.

ورافق عدد من فريق عمل تحدي القراءة العربي النجوم طوال الرحلة البحرية التي نقلتهم من الشاطئ إلى بر الجزيرة، حيث تم تجهيز المنطاد والتحليق بهم لمشاهدة العمل الفني الذيّ يكّرم جهودهم ويحتفي بهم أبطالاً للقراءة والإرادة والتميّز.

جاء ذلك بعد أن شهد الحفل الختامي للتحدي في دورته السادسة في دبي فوز الطالبة شام محمد البكور من سوريا بلقب تحدي القراءة العربي، والطالبة ندى السطري من بلجيكا بلقب بطلة الجاليات، والأستاذة نور محمد الجبور من الأردن بلقب "المشرف المتميز"، ومدرسة "المختار جازوليت" من المغرب بلقب "المدرسة المتميزة".