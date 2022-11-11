الامارات | «زايد للكتاب» تعلن القوائم الطويلة لـ «الآداب» و«الطفل والناشئة» و«المؤلف الشاب»

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت جائزة الشيخ زايد للكتاب في مركز أبوظبي للغة العربية التابع لدائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي، عن القوائم الطويلة المرشحة للجائزة في دورتها الـ17 لعام 2022/2023، لفروع الآداب، وأدب الطفل والناشئة، والمؤلف الشاب، حيث يتزامن الإعلان مع بدء لجان التحكيم في الجائزة العمل على التقييم الشامل لجميع المشاركات المرشحة للقوائم الطويلة.

وبلغت أعداد المشاركات في فرع المؤلف الشاب 954 مشاركة هذا العام، بنمو بلغ 8.3% مقارنة بعدد المشاركات في الفرع ذاته من العام الماضي، والتي بلغت 881 مشاركة، حيث يُعد هذا الفرع الأعلى في نسب النمو من حيث أعداد المشاركات، لتشكل 30% من إجمالي الترشيحات في جميع الفروع.

كما استقبل فرع «الآداب» هذا العام 688 مشاركة، واحتل المرتبة الثانية من حيث أعلى المشاركات في الجائزة، أما بالنسبة لفرع أدب «الطفل والناشئة»، فبلغ عدد المشاركات فيه 386 مشاركة، بنسبة نمو وصلت إلى نحو 63%، مقارنة بعدد المشاركات العام الماضي، التي بلغت 236 مشاركة، وتضم القائمة الطويلة لفرع «الطفل والناشئة» 12 عنواناً، من تسع دول عربية.

وضمّت القائمة الطويلة لفرع «المؤلف الشاب» 12 عنواناً من ثماني دول عربية؛ هي: تونس ومصر والجزائر والإمارات، والعراق وسلطنة عمان ولبنان والسعودية، وشملت عناوين لأطروحات علمية ونصوصاً أدبية.

والجدير بالذكر، أن الجائزة ستعلن عن قوائم المرشحين في القوائم الطويلة في الفروع الأخرى تباعاً خلال الفترة المقبلة.