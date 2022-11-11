وقعت فريسة العروض الوهمية في البلاك فرايدي؟.. هكذا تأخذ حقك

محمد اسماعيل - القاهرة - طوال شهر نوفمبر من كل عام، تقدم المتاجر العديد من عروض الجمعة البيضاء أو "البلاك فرايدي"، وهو اليوم الذي تطلق فيه المحال، من كل عام تخفيضاتٍ على أسعار منتجاتها، وتشمل الهواتف الذكية والملابس والأزياء ومستحضرات التجميل، وجميع الأجهزة الكهربائية، وغيرها من المنتجات.

ورغم أن هناك بعض المحلات ومواقع التسويق الإلكتروني قدمت عروضها وتخفيضاتها مقدما منذ بداية الشهر، غير إن العديد من المحلات أعلنت تقديم عروض "البلاك فرايدي" عقب صلاة الجمعة، لكن ماذا تفعل إذا تعرضت للخداع واكتشفت أن اشتريت سلعة لا يوجد عليها تخفيضات حقيقية؟

جهاز حماية المستهلك وضع بعض القواعد التي من شأنها تحد من استغلال بعض التجار للمواطنين ويتخذون تلك الفترة فرصة للنصب عليهم، مطلقًا خلال موقع الرسمي تحذيرًا لكافة الموردين من استخدام عروض وإعلانات خادعة للترويج عن تخفيضات وهمية.

وأكد الجهاز أنه سيكون هناك تحقق من الأسعار قبل وبعد التخفيضات من واقع سجلات وفواتير السلاسل والمحال المشتركة في عروض تخفيضات الجمعة البيضاء، مطالبًا التجار والموردين بضرورة الالتزام بالقانون وجدية العرض المقدم للمواطن والالتزام بالإعلان عن الأسعار وأن يكون السعر شاملا، مع تطبيق سياسة الاستبدال والاسترجاع المنصوص عليها في القانون.

كما حدد الجهاز واجبات التجار خلال موسم "بلاك فرايدي"، وضع أيضًا عدة نصائح للمواطنين حتى لا يقعوا فريسة للنصابين، وهي كما يلي:

-ناشد جهاز حماية المستهلك جموع المستهلكين بالالتزام بالحصول على حقوقهم والتأني أثناء المفاضلة بين السلع والمنتجات، والتأكد من جدية العروض والتخفيضات.

-على المستهلكين والتأكد من عدم تضمين العروض أي بيانات أو ادعاءات كاذبة حول وجود تخفيضات بأسعار المنتجات المعلن عنها.

-التأكد من طبيعة السلعة وصفاتها وتاريخ الإنتاج والصلاحية وجهة المنشأ.

-التأكد من السعر قبل وبعد الخصم للتأكد من وجود عروض حقيقية.

-احرص على طلب فاتورة الشراء حتى في فترة "العروض".

-تأكد من تطبيق سياسة الاستبدال والاسترجاع أثناء فترة العروض والتخفيضات.

ودعا الجهاز كافة المستهلكين إلى التوجه بشكواهم إلى الجهاز بشأن التخفيضات والعروض الوهمية للجمعة البيضاء من خلال الخط الساخن 19588 من أي تليفون أرضي أو عن طريق خدمة "واتس آب" 01281661880 أو عن طريق الصفحة الرسمية لجهاز حماية المستهلك على موقع التواصل الاجتماعي "Facebook"، الموقع الإلكتروني للجهاز اضغط هنا أو التطبيق الإلكتروني على الهواتف الذكية جهاز حماية المستهلك.

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