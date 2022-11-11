احذروا تناول البيتزا المجمدة كل يوم.. هذا ما يحدث للجسم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أسماء مرسي

البيتزا من الأطعمة المحببة لدى الكبار والصغار، لما لها من مذاق لذيذ، ويمكن تحضيرها في المنزل أو شراءها جاهزة، ولكن هل تعلم أن البيتزا المجمدة تسبب آثار جانبية عند استهلاكها بصفة مستمرة؟

- المزيد من الصوديوم:

تحتوي عبوات البيتزا المجمدة على صوديوم أكثر من البيتزا التي تُصنع في المنزل، لذا عليك التأكد من أنك لا تتجاوز 2300 ملليجرام يوميًا للحفاظ على صحة قلبك، وفقًا لموقع "eatthis".

- الدهون المشبعة:

غالباً ما يتم احتواء البيتزا المجمدة بالدهون المشبعة، وخاصة تلك التي تحتوي على مجموعة متنوعة من الجبن ومجموعة متنوعة من اللحوم المصنعة.

لذلك، توصي الإرشادات الغذائية الصادرة عن وزارة الزراعة الأمريكية, بالحد من تناول الدهون المشبعة بنسبة 10٪ فقط من مجمل السعرات الحرارية اليومية، لأنها تشكل ضررًا لصحة القلب.

- السكر المضاف:

تحتوي البيتزا المجمدة أيضًا على 22 جراماً من السكريات المضافة، ما يؤثر على صحتك بالسلب.

- الكربوهيدات المكررة

من الآثار الجانبية الأخرى للبيتزا المجمدة، ما يمكن أن تجعلك تُصاب بالانتفاخ.

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