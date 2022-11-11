هذا سعره - جيجي حديد وابنة هيفاء وهبي بنفس الفستان.. أيهما أجمل؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- آلاء نبيل



نشرت ابنة الفنانة هيفاء وهبي، عدة صور لها عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الإجتماعي "إنستجرام"، حيث تشابهت الإطلالة مع جيجي حديد، وسرعان ما لاحظ الجمهور التشابه، في التقرير التالي سوف نتعرف على تفاصيل الإطلالتين.



ظهرت جيجي حداد، مرتدية فستان ميدي باللون الأخضر اللامع، وذلك خلال تواجدها في احدى الفعاليات في لندن وذلك بصحبة العديد من المشاهير، وكان الفستان من براند Self Portrait، وسعره 420 يورو، أي ما يصل إلى 11 آلاف جنيه مصري.



واعتمدت على وضع مكياج بدرجات النيود لتتناسب مع ملامحها الرقيقة، واختارت تصفيفة شعرها مرفوعة لأعلى.



ونسقت مع الإطلالة حذاء عالي مفتوح باللون الأخضر، مع كلتش باللون الاخضر من نفس براند الفستان، وسعرها 330 يورو، أي ما يصل إلى 8.5 آلام جنيه مصري.

ومن جانب ابنه الفنانة هيفاء وهبي " زينب فياض"، ظهرت مرتدية نفس الفستان من البراند ذاته Self Portrait، وظهر الفستان متناسق مع منحنيات جسدها الأنثوية التي جعلتها أكثر جاذبية عند ارتدائه.



واعتمدت على مكياجًا قوي في رسمة العيون ليناسب ملامحها الجذابة، واختارت تصفيفة شعر تشبه جيجي حداد مرفوعة لأعلى.



واختلفت في تنسيق الحذاء والكلاتش، وكان الحذاء عاليًا مقفولًا، والشنطة صغيرة، وكلاهما باللون الفضي.

أحمر شفاه يحمي السيدات من الاغتصاب.. فما قصته؟

من بينها بحة الصوت.. علامات تكشف الإصابة بهذا النوع الخطير من السرطان

عريس يلقي تورتة الزفاف في وجه العروس.. ورد فعل صادم منها (فيديو)

رجل يكتشف إصابته بالسرطان بطريقة غربية.. وهذه العلامات احذرها

بدون أدوية.. طعام شهير في كل بيت يخلصك من نزلات البرد