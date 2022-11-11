ألوان تجذب حشرة بق الفراش وأخرى يكرهها.. تعرف عليها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- شيماء مرسي

يبدو أن بق الفراش لديه تفضيل قوي لألوان معينة وهو أمر غريب، كما يقول العلماء.

وفقًا لمجلة علم الحشرات الطبية، تحب الحشرات الماصة للدم، اللون الأسود والأحمر، ولكنها تكره الأصفر والأخضر.

ويمكن أن تساعد هذه المعلومات في صنع مصائد لجذب حشرات بق الفراش المزعجة والتخلص منها، وفق ما ذكر موقع "bbc".

لكن كما يقول الباحثون الأمريكيون، من السابق لأوانه القول ما إذا كانت الملاءات الصفراء تبعد حشرات السرير عن فراشك.

وبق الفراش صغير جدًا ويحب أن يعيش بالقرب من وجبته المفضلة وهي "دمك"، ويمكن أن يختبئ بسهولة داخل فراشك أو إطار سريرك، ويميلون أيضا إلى تفضيل العيش في الأقمشة والخشب على البلاستيك والمعادن.

ولكن الدكتور كورين ماكنيل وزملائه درسوا تأثير اللون الألوان على بق الفراش، وأجروا سلسلة من التجارب في معملهم، ووضعوا بق الفراش في أطباق ملونة مختلفة.

ووجدوا أن هذه الحشرات تنجذب لألوان محددة وهما اللونين الأسود والأحمر.

وتابع ماكنيل: "اعتقدنا أن بق الفراش قد يفضل اللون الأحمر لأن الدم أحمر وهذا ما يتغذى عليه.

وأضاف:" ومع ذلك، بعد إجراء الدراسة، فإن السبب الرئيسي الذي يجعلنا نعتقد أنهم يفضلون اللون الأحمر هو أن هذه الحشرات تظهر بهذا اللون، لذلك يذهبون إلى هذا اللون لأنهم يريدون أن يكونوا في جماعات مع حشرات بق الفراش الآخرين".

ويبدو أنهم لا يحبون الألوان الصفراء والخضراء، نظرا لأن هذه الألوان زاهية ومضيئة وتعتبر أقل أمانًا للاختباء فيها، كما وجدت الدراسات السابقة أن هذين اللونين غير جذابين للحشرات الماصة للدم مثل البعوض وذبابة الرمل.

كيفية اكتشاف بق الفراش:

- يجب فحص الشقوق في المرتبة وإطار السرير للبحث عن أي حشرات.

- البحث عن بقع سوداء على مرتبتك مثل البراز الجاف الخاص بالحشرات.

- تنتج الحشرات رائحة كريهة عفنة قد تتمكن من شمها.

- فحص الملاءات بحثًا عن بقع الدم من بق الفراش.

-البحث عن أي طفح جلدي أو نتوء مثير للحكة من لدغات بق الفراش.

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