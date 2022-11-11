قبل ما تشتري.. 5 خطوات للتوفير الحقيقي في البلاك فرايدي

محمد اسماعيل - القاهرة - خلال شهر نوفمبر يقدم العديد من المحلات التجارية، العروض والتخفيضات والخصومات على السلع، اليوم الجمعة، بمناسبة "البلاك فرايدي".

وتجنبًا لمشكلة صرف الكثير من الأموال والوقوع في فخ الإسراف دون دراية، نقدم مجموعة من النصائح التي تساعد على توفير المال خلال الشراء في "البلاك فرايدي" دون الوقوع في فخ التخفيضات الوهمية، وفقًا لموقع bankrate

- وضع خطة للتسوق

عند اتخاذك قرارًا بالتسوق، ينصح بأخذ بعض الوقت لوضع خطة تسوق، سواء كنت تتسوق عبر الإنترنت أو شخصيًا، ففكر فيما تتسوق من أجله واستكشف عروض التخفيضات مسبقًا.

- مقارنة الأسعار

أثناء التسوق، لا تنس مقارنة الأسعار، خاصة مع توفر أدوات لتتبع الأسعار ومواقع إلكترونية للتنبيه بالعروض والتخفيضات، والتي تساعدك في العثور على أفضل سعر لعنصر معين.

- احذر التسرع

يمكننا جميعًا الوقوع بسهولة في فخ شراء عنصر بيع لأن العرض بدا جيدًا جدًا لدرجة يصعب تصديقها، ويوصى بأن تتجول أولًا لمعرفة المنتجات التي ترغب في شرائها، فهناك الكثير من العروض يوم الجمعة السوداء، ومن السهل أن ينتهي بك الأمر إلى إنفاق أكثر مما تريد لأنك تسرعت في الشراء.

من أجل الالتزام بخطة ما، ضع قائمة بالمنتجات التي تخطط لشرائها يوم الجمعة السوداء، وخلاف ذلك، يمكن بسهولة أن تشتت انتباهك عن طريق العروض الأخرى.

- استخدم بطاقة الائتمان

يمكن أن توفر بطاقة الائتمان دفعة لميزانيتك من خلال ميزات المكافآت المفيدة، لذا ينصح عند التسوق باستخدامها حتى تساعدك على شراء ما تحتاج إليه وتسديده فيما بعد، أو تستفيد من العروض التي تطرحها بعض البطاقات الائتمانية عند الشراء.

- ابحث عن عروض التوفير

تطرح بعض مواقع التسوق عروضًا بسعر مخفض وهدايا، وهي طريقة سهلة لتوفير 10 في المائة إلى 20 في المائة من القيمة الأساسية، وبهذه الخطوة يمكنك التوفير فوق أسعار الجمعة السوداء المخفضة بالفعل.

أحمر شفاه يحمي السيدات من الاغتصاب.. فما قصته؟

من بينها بحة الصوت.. علامات تكشف الإصابة بهذا النوع الخطير من السرطان

عريس يلقي تورتة الزفاف في وجه العروس.. ورد فعل صادم منها (فيديو)

رجل يكتشف إصابته بالسرطان بطريقة غربية.. وهذه العلامات احذرها

بدون أدوية.. طعام شهير في كل بيت يخلصك من نزلات البرد