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«الراقصة المرنة» في بريطانيا تدخل موسوعة جينيس بموهبة نادرة.. «لفت جسمها 180 درجة»

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القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

الفتاة البريطانية

مع مرور كل يوم تستقبل موسوعة جينيس العديد من الأرقام القياسية لمختلف الأشخاص، الذين يبرعون في التفرد بالأمور التي تبدو خارقة للآخرين، ومؤخرًا، سجلت شابة مراهقة رقمًا قياسيًا في الموسوعة العالمية، وذلك لقدرتها على المشي لمسافة 20 مترًا في 22 ثانية ورأسها مثنية خلف جسدها.

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تفاصيل دخول الفتاة موسوعة جينيس 

ونقلًا عن صحيفة «ديلي ميل» البريطانية، تمكنت الفتاة البريطانية ليبرتي باروس، التي تطلق على نفسها لقب «الراقصة المرنة»، من تحقيق رقما قياسيا جديدا، وذلك بتمكنها ثني جسدها 180 درجة، حيث تكون رأسها خلفها، وتمكنت من المشي بطول 20 مترًا بهذا الوضع في 22 ثانية.

وتم تسجيل الرقم القياسي العالمي في وسط العاصمة البريطانية لندن، تحت شعار «المهارات الفائقة» التي تضمنت مشاركة العشرات من المواهب المميزة المختلفة، إلى أن تمكنت الفتاة البريطانية من حصد الرقم القياسي الجديد في موهبتها.

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أرقام قياسية أخرى

وأبرز ما جاء من بين المواهب المشاركة أيضًا والتي حصدت أرقامًا قياسية أخرى بموسوعة جينيس، الشاب جورج شولي، الذي تمكن من حل 500 مكعب من مكعبات الألغاز في غضون 24 ساعة.

كما حطمت الفنانة المسرحية البريطانية مريم أولايولا، الرقم القياسي لاستخدام حلقات الهولا هوب، بمهارة اللعب بـ25 طوقًا معًا.

وفي تصريحاته قال كريج جلينداي، رئيس تحرير موسوعة جينيس للأرقام القياسية: «اليوم العالمي لموسوعة جينيس للأرقام القياسية هو احتفال عالمي، فنحن لدينا جميعًا المهارات المختلفة، لكن هناك القليل منها من يستحق أن يُسجل في الموسوعة».

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فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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