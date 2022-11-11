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فوائد مذهلة لـ«عصير البصل».. يساعد في تقليل قشرة الشعر وتطويله

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القاهرة - سمر حسين - موضة وجمال

عصير البصل للشعر- تعبيرية

يستخدم عصير البصل كطريقة تقليدية للتحكم في قشرة فروة الرأس منذ عقود، ويرجع ذلك  إلى مضادات الميكروبات والفطريات، إذا كنت تعاني من هذه الحالة وتبحث عن علاج منزلي سهل، فاستخدم عصير البصل للقشرة، وفيما يلي طريقة التخلص من قشرة الشعر باستخدام عصير البصل بحسب موقع مجلة «elle»، المهتمة بشؤون المرأة.

كيف يساعد عصير البصل في تقليل قشرة الرأس؟

عصير البصل علاج تقليدي لعلاج مشاكل القشرة وتساقط الشعر، وتشير الدراسات إلى أنه يمكن أن يساعد في القضاء على الفطريات التي تسبب قشرة الرأس، كما أنه يحفز الدورة الدموية في فروة الرأس ويساعد على نمو الشعر، وفيما يلي طرق مختلفة لاستخدام عصير البصل للشعر:

بصلة كبيرة

خلاط

قطع البصل إلى قطع ونمزجها.

دلكي فروة الرأس بالعصير.

اتركيه لمدة 30 دقيقة.

اشطفيه بشامبو خفيف.

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عصير البصل والحلبة

ساعدت مستخلصات الحلبة في منع نمو الفطريات المسببة لقشرة الرأس في الدراسات التي أجريت على الحيوانات وأظهرت المزيد من الدراسات التي أجريت على الحيوانات أيضًا أن الحلبة يمكن أن تعزز نمو الشعر.

2 ملاعق كبيرة من بذور الحلبة.

وعاء من الماء.

2 ملاعق كبيرة من عصير البصل.

تنقع بذور الحلبة في الماء طوال الليل.

اطحنيهم للحصول على معجون ناعم واخلطيهم مع عصير البصل في الصباح.

ضعي المعجون على فروة الرأس واغسليه بعد نصف ساعة.

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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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