كيف تعلمين طفلك خفض صوته أمام الآخرين؟.. استشارية تضع روشتة

القاهرة - سمر حسين - ماما

في بعض الأحيان تجدين طفلك كثير الصراخ وتحدث بصوت مرتفع وهذا يتنافى مع الأخلاق الحميدة عند التحدث، ويؤدي ذلك إلى العديد من المشكلات والخلافات المتكررة، إذ يجب تغيير ديناميكية الأسرة وتعليمه كيف يخفض من صوته عند التحدث مع الآخرين، لذلك نقدم لكِ خلال السطور التالية روشتة لتعلمي طفلك أن يخفض من صوته أمام الآخرين.

أجبات الدكتورة إيناس علي، استشاري الصحة النفسية وتعديل السلوك لـ«هن»، على تساؤل كيف تعلمين طفلك خفص صوته أمام الآخرين؟، مركدة أن الأسرة هي العامل الأساسي الذي يصُب ويشكل معدن الأبناء، وارتفاع صوت الطفل يأتي من تعليم من حوله، لذلك يجب أن يكون الأم والأب قدوة في البيت من حوله ليخلقوا مناخ صحي يعيش فيه الطفل.

وقدمت الاستشارية النفسية، روشتة للوالدين لكيفية تعليم الطفل أن يخفض من صوته أمام الآخرين، وهي كالتالي:

- تواصلوا معه صحيًا من خلال مساعدتكم له في فهم جميع الدروس والأشياء بهدوء حتى لا ينفعل ويرفع من صوته.

- اطلبوا من ‏أفراد الأسرة التحدث أمامه بصوت منخفض لتعليمه أن هذا شيء أساسي ولفهم بعضهم.

- ‏تفاعلوا معه بصوت منخفض في ما يقصه هو بصوت عالي حتى يفهم ويخفض من صوته.

- اجعلوه يمارس الأصوات المختلفة للشخصيات التي يقرأها أو يشاهدها وكيف ينبغي أن يكون الصوت مرتفعًا أو منخفضًا.

- ‏استمعوا له جيدًا فانعكاس دور الوالدين عليه عامل كبير في تعليمه القيم والمبادئ.

- اطلبوا منه أن يفكر في كيفية الرد وكيفية المحادثة وهذا يجعله يخفض من صوته.

- علموه أن في المدرسة أيضًا يجب التحدث بصوت منخفض والمناقشة بهدوء.

- متابعة الأم له والحرص أن يكون هادئ حتى في وقت العصبية.

- اصطحاب الطفل إلى العديد من البيئات المختلفة لمساعدته على الاتصال وأن الأماكن المختلفة تتطلب مستويات صوت وسلوكيات مختلفة.

- تسجيل صوت وقراءة الطفل وجعله يستمع إليها ذلك يجعله يوازن مستوى صوته عند التحدث.

- تشجيع الطفل بمكافأة عند الإستمرار فى التحدث بصوت معتدل في الحديث.

وأضافت «علي» لـ«هن» أنه أهم ما يجب تعليمه للطفل كيفية التحكم في مستوى صوته مع مهارات ضبط النفس، والحرص على تعليمه بلطف وهدوء حتى يتحكم في مستوى صوته مع ضرورة التحلى بالصبر وتكرار الأمر كثيرًا حتى يتعلم الطفل كيفية التحدث بصوت منخفض.