أصيبت بشظايا ومات والدها.. قصة الطفلة السورية «شام البكور» الفائزة في تحدي القراءة

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

فازت الطفلة السورية شام محمد البكور، في تحدي القراءة، وقال منسق المبادرة في سوريا، علي عباس، إنه يرى فيها المستقبل بعد 20 عاما، بعد فوزها في تحدي القراءة 2022 من محافظة حلب، وذلك بحسب تليفزيون أبوظبي وفيما يلي أبرز المعلومات عن شام البكور الفائزة في تحدي القراءة العربي.

من هي الطفلة السورية «شام البكور»

- تبلغ «شام البكور» من العمر 7 أعوام.

- فازت شام بمسابقة تحدي القراءة العربي في نسخته السادسة.

- أقيم الحفل الختامي على مسرح دار الأوبرا في دبي.

- أخذت شام شهرتها من فترة عصيبة عاشتها مع أهلها، قبل عدة أعوام ووصفتها والدتها بأنها معجزة.

- نجت «شام البكور»، من موت محقق قبل عدة أعوام، حيث نجت من حادثة مروعة أودت بحياة والدها.

- أصيبت «شام البكور» بشظايا في رأسها إثر الحادث، ولكنها أصبحت نابغة في القراءة.

- تعيش الطفلة حاليا بمفردها مع والدتها.

تقول «شام البكور»، إنها تحب القراءة جدا وتشعرها بأن القصة التي تقرأها تحدث أمام عينيها.

- اسمتها والدته بهذا الاسم لأن الجميع يحبون الشام، ولذلك سيحبون ابنتها ولكتون محبوبة أصبح اسمها شام.

- تفوقت شام على 22.7 مليون مشارك من 44 دولة، وعلى المستوى العربي.

- نافست الطفلة السورية 18 مشاركًا يمثلون 18 دولة عربية.

وانطلق تحدي القراءة العربي قبل 6 أعوام، ويشترط قراءة 50 كتابًا كشرط أولي لدخول المنافسة، وتنظمه «مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية».