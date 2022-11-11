تشيز كيك سان سيباستيان.. حلوة لذيذة بمكونات سهلة حضريها في منزلك

القاهرة - سمر حسين - مطبخ

مع اقتراب فصل الشتاء يزداد طلب الأسرة والأطفال لعمل الكيك والتشيز كيك بالمنزل لأنها تعد من أهم الحلوى التي يحبونها ويفضلونها في الشتاء، لذلك نقدم لكِ طريقة عمل كيك تشيز كيك سان سيباستيان بخطوات سهلة لتحضريها في منزلك وتقدميها لأسرتك، على خُطى الشيف غادة التلي.

- طريقة عمل تشيز كيك سان سيباستيان الإسبانية:

- المقادير:

- كيلو جبنة كريمي.

- كوب وثلاثة أرباع سكر.

- 6 بيضات.

- فانيليا.

- ربع كوب دقيق.

- كوبان من الكريمة.

- ربع كوب زيت.

طريقة تحضير تشيز كيك سان سيباستيان الإسبانية

- ضعي كيلو الجبنة في الخلاط أو العجانة واخطليه جيدًا.

- ضعي السكر والدقيق بالتدريج على العجين واستمري في الخلط.

- ضيفي البيض إلى العجين تدريجيًا، فعندما تختفي البيضة الأولى ضعي التي تليها.

- ضعي في الصينية ورق زبدة بحجم الصينية وادهنيها بالزيت وضعي العجين في صينية.

- وجه التشيز كيك يجب أن يكون غامق لذلك ضعيها في درجة حرارة من 200-220 ولمدة 50 دقيقة.

- طريقة عمل أخرى لتشيز كيك سان سيباستيان:

- كيلو جبنة كريمي.‏

- 4 بيضات.

- كأس كريمة خفق أو علبتان قشطة.

- ملعقة صغيرة فانيليا.

- ثلاثة أرباع كأس سكر.

- طريقة التحضير:

- ضعي الجبنة الكريمي في وعاء وقلبيها جيدًا.

- ضيفي السكر بالتدريج إلى الجبنة.

- ضيفي الكريمة والفانيليا واخلطي المكونات معًا.

- ضعي الفانيليا والبيض بالتدريج مع الخفق.

- اشغلي الفرن على درجة حرارة 180.

- اسكبي العجين في صينية وضعيها بالفرن لمدة من 45 لـ50 دقيقة.

- شغلي الشواية حتى تكتسب لونًا من الوجه مائل إلى الحمرة.

- اخرجي التشيز كيك من الفرن وبرديها ثم قدميها لأولادك.

- طريقة عمل صوص التشيز سان سيباستيان:

- المكونات:‏

- نصف كوب من السكر.

- ملعقتان من القهوة سريعة التحضير أو اللوتس «حسب المتوافر».

- نصف كوب من الماء.

- ملعقة كبيرة من الكاكاو البودرة.

- نصف ملعقة صغيرة من الفانيليا.

- طريقة التحضير:

- اخلطي السكر والقهوة والكاكاو والفانيليا معًا.

- ‏ضعي المزيج على نار هادئة وقلبي جيدًا.

- ‏اتركيهم على النار حتى الغليان.

- ضعي الصوص على الكيك، وتترك إلى أن تبرد.

- رشي القليل من الشوكولاتة البيضاء أو اللوتس حسب الحاجة.