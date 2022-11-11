عريس يلقي تورتة الزفاف في وجه العروس.. ورد فعل صادم منها (فيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أسماء مرسي

أثار مقطع فيديو متداول على تطبيق "تيك توك" لعريس وهو يلقي قطعة من تورتة الزفاف في وجه عروسته في بريطانيا الجدل بين رواد السوشيال ميديا.

ووفقًا لصحيفة "nypost"، يُظهر المقطع الذي نشرته العروس التي تدعي "جايد كينيدي"، يتجه العريس إلى تورتة الزفاف، ويمسك شريحة بيديه قبل أن يركض إلى كينيدي الذي تحاول الهروب منه، لكنها تسقط على الأرض.

وعلى الرغم من أن هذا التصرف أثار غضب الضيوف في حفل الزفاف، ورواد السوشيال ميديا، إلا أنها أوضحت أن هذاالأمر كان ممتعًا بالنسبة لها، حيث أنها لن تستطيع التوقف عن الضحك.

وعلقت على الفيديو قائلًة: "إنه رسمي أصبحنا الآن نحملان لقب السيد والسيدة برايس Mr and Mrs Price".