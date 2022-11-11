أب ينهي حياته في بث مباشر على فيسبوك شاهده أصدقاؤه: "كنا فاكرينه بيهزر"

محمد اسماعيل - القاهرة - أنهى أب بريطاني حياته بطريقة صعبة، في بث مباشر على الهواء عبر موقع فيسبوك شاهده أصدقاؤه، في مشهد صادم.

وفتح الرجل بثا مباشر للحظة انتحاره عبر حسابه في فيسبوك، وحينما رأى صديقه المشهد استنجد بالسلطات فورًا، لكن بعد فوات الأوان.

ونشر بول ديفيد هيلتون، البالغ من العمر 34 عامًا، مشهد الانتحار على منصة التواصل الاجتماعي وهو يشنق نفسه في منزله القابع شمال غربي إنجلترا، وفق ما نقل "العربية".

وأفاد لويس موريسون، صديق الراحل الذي شاهد الفاجعة وأبلغ السلطات، أنه تلقى إشعارًا بوجود بث مباشر من صديقه، فاعتقد أنه سيكون شيئًا ممتعًا ومزاحًا"، لأن بول كان مرحًا، إلا أنه صدم عندما شاهد الانتحار وطلب المساعدة على الفور.

وأتى اتصال الصديق في وقت متأخر، فحينما وصل المسعفون إلى منزله قبل الساعة بعد حوالي 6 دقائق من إجراء مكالمة الطوارئ، كان هيلتون قد فارق الحياة، وذلك وفقا لما أفاد به تقرير لصحيفة "نيويورك بوست".

ووفق المعلومات، يبدو أن الأب عانى من حالة صحية سيئة، ومشاكل بسبب تعاطي المخدرات، إلى ذلك، كشفت والدة الراحل أن ابنها كان محبّاً لأطفاله الأربعة، مشددة على أن وفاته تركت العائلة بحالة حزن لا توصف.

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