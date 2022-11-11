كم عدد مرات غسيل الشعر الأمثل؟.. خبير يجيب

محمد اسماعيل - القاهرة - قال الدكتور أنتوني روسي، مساعد طبيب الأمراض الجلدية في مركز ميموريال سلون كيترينج للسرطان في مدينة نيويورك إن غسيل الشعر كثيراً يؤدي إلى جفافه، في حين أن تراكم الزيت بسبب عدم الغسيل بشكل كافٍ يمكن أن يؤدي أيضا إلى الرائحة.

وأوضح روسي أنه يخبر مرضاه عموماً أنه يجب عليهم غسل شعرهم مرة أو مرتين في الأسبوع، بحسب شبكة "سي إن إن".

لكن إذا كان لديك علاجات كيميائية يمكن أن تجعل شعرك أكثر جفافاً مثل التبييض أو التجعيد أو استخدام مراهم معينة، فقد ترغب في غسله أقل من مرة أسبوعياً لتجنب تكسر الشعر أو تقصفه أو تقصف الأطراف، على حد قوله.

وإذا كانت فروة رأسك دهنية للغاية، فقد تحتاج إلى غسلها مرة واحدة يومياً، وفقاً لموقع الجمعية الأمريكية للأمراض الجلدية، فيما يمكن لعمرك أن يلعب دوراً أيضاً.

إلى ذلك، أشار إلى أنه خلال فترة البلوغ يكون هناك زيادة في الهرمونات، وبالتالي يمكن أن تتضخم الغدد الدهنية.

وقال روسي إنه سبب إصابة الناس بحب الشباب في سن المراهقة.

كذلك أضاف أن الأطفال قد يواجهون المزيد من فروة الرأس الدهنية خلال سنوات البلوغ، لذا فإن غسل شعرهم كثيراً قد يكون مفيداً.

التقدم بالعمر

بدورها، تقول الجمعية الأميركية للأمراض الجلدية، أن فروة رأسنا تنتج كمية أقل من الزيت مع تقدمنا في السن.

وأوضحت أن شعرنا قد يكون أكثر عرضة للجفاف أو التقصف إذا كان مجعداً أو متعرجاً.

كما يمكن أن يؤدي غسله كثيراً إلى تفاقم هذا الأمر، لذا لا يحتاج الشعر الكثيف والمجعد عموماً إلى غسله يومياً أو حتى أسبوعيا، وفقاً للجمعية.

لكن يجب أن تغسله كل أسبوعين إلى ثلاثة أسابيع على الأقل للحفاظ على فروة رأسك وشعرك نظيفين وصحيين.

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