3 وصفات سحرية لفقدان الوزن بشكل أسرع من خلال مشروبات سهلة

القاهرة - سمر حسين - صحة

يسعى الكثير من الأشخاص إلى تناول بعض المشروبات الصحية خلال اليوم التي تساعد على حرق الدهون فبالتالي فقدان الوزن والوصول إلى الهدف.

وشرح الدكتور محمود العفيفي، أخصائي التغذية أن هناك مشروبات تساعد على رفع معدل الحرق في الجسم وفقدان الوزن بشكل كبير وأسرع ولكن لا ينصح بتناولها أصحاب أمراض المعدة والقولون لأنه تسبب لهم ضرر.

وصفات المشروبات الحارقة

ويقدم أخصائي التغذية العلاجية عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، 3 وصفات من المشروبات التي تساعد على حرق الدهون وسد الشهية يمكن اختيار واحدة منهم كما يلي.

الوصفة الأولى

وضع الكمون مع نصف ليمونة وملعقة شاي أخضر للغلي على النار وبعد ذلك يمكن تناول هذا المشروب قبل الفطار، الغذاء والعشاء.

الوصفة الثانية

وضع نصف ملعقة قرفة مع ربع ملعقة جنزبيل ونص ملعقة كركم وملعقة شاي أخضر وتركهم حتى الغليان وبعد ذلك يتم وضع 5 نقط من الليمون وتناول هذا المشروب الحارق للدهون قبل وجبتي الغذاء والعشاء.

الوصفة الثالثة

- كوب من المياه الدافئة الكبيرة مع 10 نقط من الليمون وملعقة بذور الشيا ويمكن تناولها في الصباح وليلا للمساعدة في حرق الدهون وسد الشهية.