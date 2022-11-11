أفضل دعاء في يوم الجمعة وتفاصيل ساعة الاستجابة

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

ما هو أفضل دعاء في يوم الجمعة وساعة الاستجابة؟.. سؤال يحير الكثير من الأشخاص بشكل دائم ويحاولون معرفة الأدعية المستحبة أو هل هناك ساعة معينة للاستجابة في هذا اليوم وهو ما نرصده في السطور التالية بحسب دار الإفتاء المصرية.

في البداية قبل الإجابة على أفضل دعاء يوم الجمعة، يجب معرفة أنه يعتبر أفضل أيام الأسبوع كما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم، فخصَّه الله سبحانه وتعالى بعدة خصائص لمزيد فضله ولبيان مكانته وقال الرسول: «الصَّلَاةُ الْخَمْسُ، وَالْجُمْعَةُ إِلَى الْجُمْعَةِ، كَفَّارَةٌ لِمَا بَيْنَهُنَّ، مَا لَمْ تُغْشَ الْكَبَائِرُ» رواه مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه.

أفضل دعاء في يوم الجمعة وساعة الاستجابة

كما قال رسول الله عن فضل يوم الجمعة «خَيْرُ يَوْمٍ طَلَعَتْ عَلَيْهِ الشَّمْسُ يَوْمُ الْجُمُعَةِ، فِيهِ خُلِقَ آدَمُ، وَفِيهِ أُدْخِلَ الْجَنَّةَ، وَفِيهِ أُخْرِجَ مِنْهَا، وَلَا تَقُومُ السَّاعَةُ إِلَّا فِي يَوْمِ الْجُمُعَةِ» رواه مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه.

وذكرت دار الإفتاء المصرية، عبر موقعها الرسمي، أن هناك وظائف يستحب للمسلم عملها يوم الجمعة ولا يغفل عنها، أبرزها «الغُسل، وارتداء أحسن الثياب، والأبيض أفضلها، والتعطر، والتبكير لصلاة الجمعة، وكثرة الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وقراءة سورة الكهف».

وأضافت أن من الوظائف أيضا التماس ساعة الإجابة، حيث ورد في الكثير من الأحاديث أن يوم الجمعة يحتوي على ساعة لا يرد فيها الدعاء ولكن اختلفت ألفاظ هذه الأحاديث لذا تفرَّق العلماء في تحديد هذه الساعة.

فالمأخوذ من ذلك أن وقت الإجابة في يوم الجمعة ليس وقتًا كبيرًا، بل هو وقت لطيف لا يهتدي إليه إلا من وُفِّق، هذا من حيث صفتها، أما من حيث تحديدها فالأقوال في ذلك كثيرة، بحسب وصف دار الإفتاء، ولكن ما اجتمع عليه الكثير أنها الساعة التي بين أذان الجمعة وانقضاء الصلاة، أو الساعة التي بعد العصر إلى أن تغرب الشمس، فكل واحدة من هاتين الساعتين تُرجى فيها إجابة الدعاء، وأكدت الدار أنه بالرغم من ذلك، إلا أن موعد هذه الساعة لم يُحدد بشكل دقيق.

أفضل دعاء يوم الجمعة

أما عن أفضل دعاء يوم الجمعة، فبشكل عام أن لا يوجد صيغة معينة ويمكن للشخص أن يدعي بما يرغب فيه سواء لنفسه أو لغيره ولكن المهم أن يكون بداخله اليقين بأن الله سبحانه وتعالى سيستجيب له، فيمكن الدعاء بما تريد وفيما يلي بعض الأدعية التي يمكن الاستعانة بها طوال اليوم.

- اللهم يا حي يا قيوم، يا ذا الجلال والإكرام، أسألك باسمك الأعظم الطيب المبارك، الأحب إليك الذي اذا دعيت به أجبت، وإذا استرحمت به رحمت، وإذا استفرجت به فرجت، أن تجعلنا في هذه الدنيا من المقبولين وإلى أعلى درجاتك سابقين، واغفر لي ذنوبي وخطاياي وجميع المسلمين اللهم اغفر لي وعافني واعف عني واهدني الى صراطك المستقيم وارحمني يا أرحم الراحمين برحمتك أستعين سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله، والله أكبر ولله الحمد، وأستغفر الله عدد خلقك ورضى نفسك وزنة عرشك ومداد كلماتك اللهم اغفر للمسلمين جميعا الأحياء منهم والأموات وأدخلهم جناتك، وأعزهم من عذابك، ولك الحمد، وصلى اللهم على أشرف الخلق سيد المرسلين محمد صلى الله عليه وآله وسلم وعلى أهله وصحبه أجمعين .

- أسأل الله في يوم الجمعة أن يحبّب صالح خلقه فيك، ومن يد نبيّه يسقيك، وفي الجنة يؤويك، وبالرحمة يحتويك، وبقضائه يرضيك، وبفضله يغنيك، ولطاعته يهديك، ومن عذابه ينجيك، ومن شر الحسّاد يكفيك.

- يارب في يوم الجمعة وعدت عبادك بقبول دعواتهم.. سأدعو لقلب قريب مِن قلبي، اللهم ارزقه ما يريد وارزق قلبه ما يريد واجعله لك كما تريد، اللّهم قدر له ذلك قبل أن تأذن شمس الجمعة بالمغيب.

- اللّهم إنّي أسألك أن لك الحمد، لا إله إلّا أنت الحنان المنان بديع السماوات والأرض ذو الجلال والإكرام برحمتك يا أرحم الراحمين.

- سبحانك لا إله إلا أنت أسالك إجابة الدعاء، والشكر في الشدة والرخاء سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت نظرت إلى السماوات العلى فأوثقت أطباقها.

- اللهم ارزقنا لذّة النظر لوجهك الكريم، والشوق إلى لقائك غير ضالين، ولا مضلين، وغير مفتونين، اللهم ظلّنا تحت ظلّك يوم لا ظلّ إلّا ظلّك.

- اللهمّ نسالك في يوم الجمعة ادعية مُستجابة وذنوب تغفر وحاجَات تقضى، اللهمّ أغفر لنا وارحمنا واغفر لموتانا وموتى المسلمين، جُمعة طَيبة تَطيب بِها أحوالكم وتسر بها أنفسكم.

- اللّهم إنّي أسألك يا فارج الهم، ويا كاشف الغم، يا مجيب دعوة المضطرين، يا رحمن الدنيا يا رحيم الآخرة، ارحمني برحمتك.

- اللهم لا هادي لمن أضللت، ولا معطي لما منعت، ولا مانع لما أعطيت، ولا باسط لما قبضت، ولا مقدّم لما أخّرت، ولا مؤخّر لما قدّمت.

- بسم الله أصبحنا وأمسينا أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله، وأنّ الجنة حق والنار حقّ، وأنّ الساعة آتية لا ريب فيها، وأنّ الله يبعث مَن في القبور.