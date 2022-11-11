نصائح لـ مكياج سموكي مثالي للعيون الصغيرة.. استخدمي اللون الفضي

القاهرة - سمر حسين - موضة وجمال

تبدو العيون السموكي رائعة عن وضع المكياج، لكن تسميرها يتطلب بعض الاحترافية، يمكن لنصائح مكياج العيون سموكي الصحيحة أن تمنع عينيك من التحول إلى العيون المخيفة، لأنه غالبًا ما نفسد ظلال العيون أو التقنيات اللازمة للحصول على المظهر المثالي.

طريقة الـ Smokey eye هي مكياج عيون متعدد يبدو مذهلاً على جميع أشكال العيون إذا تم إجراؤه بشكل جيد مع النصائح والحيل الصحيحة، وفيما يلي أبرز بحسب موقع «ستايل كريز» المتخصص في الموضة ولايف ستايل.

نصائح مختلفة عند عمل مكياج سموكي للعيون الصغيرة

بعض الناس لديهم عيون أصغر مقارنة بالحجم الكلي لوجههم، والمكياج السموكي للعيون الصغيرة، يجعل لها نهج مختلف تمامًا، وإليك النصائح مفيدة:

جهزي جفنيك للمكياج؛ هذه هي الخطوة الأولى، ثم استخدمي الكونسيلر كبرايمر على الجفن وتحت الحاجب، ولإخفاء المنطقة الداكنة تحت العينين.

بعد ذلك، إذا كنت ترغبين في ذلك، يمكنك وضع نقاط صغيرة صغيرة من كريم الأساس ومزجها جيدًا في الجزء الذي قد تكون به دوائر داكنة، لأنه من المهم جدًا تغطيتها.

يمكنك وضع 3-4 طبقات رقيقة من الكونسيلر بدلاً من طبقة سميكة واحدة، وتجنبي البودرة لأنها تظهر التجاعيد والخطوط.

تأكدي من عدم استخدام اللون الداكن أو البني أو الأسود أو البرونزي أو الأرجواني للسموكي آيز عندما تكون عيناك صغيرتين.

اعتمادًا على لون بشرتك، اختاري محددًا لا يطغي على عينيك، لا تستخدمي اللون الداكن في جميع أنحاء جفونك، استخدمي أداة محدد اللون الداكن فقط من نصف نهاية العين الممتدة نحو الحواجب ولكن دون الوصول إليها في الذيل.

استخدمي لونًا أفتح لجعل العيون تنبثق من الجفن الأمامي.

ضعي خطًا رفيعًا جدًا من البطانة الاساسية للاي شادو على الجفون العلوية.

يفضل أن يكون بظل قريب من الأسود ولكن ليس أسود فاحم، كلما زاد اللون الأسود كلما بدت عيناك صغيرة.

يمكنك تبطن الحافة السفلية أيضًا بالآي شادو، ولكن بالنسبة لبعض الأشخاص، تعمل هذه الطريقة وتجعل العيون تبدو منبثقة وبالنسبة للآخرين فإنها تقلل من شكل العينين، لذلك قومي بإجراء تجربة وخطأ لبطانة الحافة السفلية، يمكنك أيضًا تبطين الحافة السفلية باستخدام بطانة محدد أبيض.

الآن ضعي قلم رصاصي أبيض أو فضي لامع وضع نقطة بين الأنف والعينين.

أيضا تحت الحاجب مباشرة قم بتغطية المنطقة باللامع الفضي لإضاءة عظم الحاجب.

إذا كانت رموشك صغيرة، فلا تترددي في استخدام الرموش الصناعية.

اعملي تجعيد مزدوج قبل وبعد تطبيق الماسكارا لكل من الرموش العلوية والسفلية.

يمكنك أيضًا استخدام الرموش الفردية بدلاً من الرموش الشريطية.